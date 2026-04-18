Јавио се Моџтаба Хамнеи: "Спремна је!"

Врховни вођа Ирана Моџтаба Хамнеи изјавио је данас да је иранска "храбра морнарица такође спремна да нанесе нове горке поразе својим непријатељима".
Хамнеи је у саопштењу поводом годишњице стварања Исламске Републике Иран, која се обиљежава 1. априла и рођендана свог покојног оца, бившег иранског врховног вође Алија Хамнеија, у саопштењу на Телеграму, похвалио иранску војску у одбрани те земље од напада Сједињених Америчких Држава, преноси Скај њуз.
Амерички предсједник Доналд Трамп изјавио је раније да је иранска морнарица углавном онеспособљена у америчким нападима.
Моџтаба Хамнеи је изабран за врховног вођу Ирана након што је његов отац убијен у америчком нападу на почетку рата, 28. фебруара.
Вјерује се да је Моџтаба Хамнеи повријеђен у том нападу, а он од тада није виђен нити се обратио у јавности, док се његова саопштења прослеђују само у писаној форми, или се читају наглас, преноси Танјуг.
