Јавио се Моџтаба Хамнеи: "Спремна је!"

18.04.2026 13:49

Фото: Tanjug/AP/Vahid Salemi

Врховни вођа Ирана Моџтаба Хамнеи изјавио је данас да је иранска "храбра морнарица такође спремна да нанесе нове горке поразе својим непријатељима".

Хамнеи је у саопштењу поводом годишњице стварања Исламске Републике Иран, која се обиљежава 1. априла и рођендана свог покојног оца, бившег иранског врховног вође Алија Хамнеија, у саопштењу на Телеграму, похвалио иранску војску у одбрани те земље од напада Сједињених Америчких Држава, преноси Скај њуз.

Амерички предсједник Доналд Трамп изјавио је раније да је иранска морнарица углавном онеспособљена у америчким нападима.

Моџтаба Хамнеи је изабран за врховног вођу Ирана након што је његов отац убијен у америчком нападу на почетку рата, 28. фебруара.

Вјерује се да је Моџтаба Хамнеи повријеђен у том нападу, а он од тада није виђен нити се обратио у јавности, док се његова саопштења прослеђују само у писаној форми, или се читају наглас, преноси Танјуг.

