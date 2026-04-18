"Џералд Форд" поново упловио у воде Блиског истока

18.04.2026 08:08

Фото: Tanjug / AP / Giannis Angelakis

Сукоб на Блиском истоку – 50. дан. Иран је саопшио да је Ормуски мореуз отворен током трајања примирја. Највећи носач авиона у свијету, амерички "Џералд Р. Форд", поново је упловио у воде Блиског истока, изјавила су два званичника одбране.

Званичници, који су говорили под условом анонимности, рекли су за АП да је "Џералд Р. Форд", који је донедавно био у источном Медитерану, прошао кроз Суецки канал, заједно са два разарача, "Махан" и "Винстон С. Черчил".

Према ријечима званичника, "Џералд Р. Форд" се сада налази у Црвеном мору, где се вратио послије више од мјесец дана у Медитерану.

(Б92)

