"Џералд Форд" поново упловио у воде Блиског истока

Аутор:АТВ
Коментари:0
Сукоб на Блиском истоку – 50. дан. Иран је саопшио да је Ормуски мореуз отворен током трајања примирја. Највећи носач авиона у свијету, амерички "Џералд Р. Форд", поново је упловио у воде Блиског истока, изјавила су два званичника одбране.
Званичници, који су говорили под условом анонимности, рекли су за АП да је "Џералд Р. Форд", који је донедавно био у источном Медитерану, прошао кроз Суецки канал, заједно са два разарача, "Махан" и "Винстон С. Черчил".
Према ријечима званичника, "Џералд Р. Форд" се сада налази у Црвеном мору, где се вратио послије више од мјесец дана у Медитерану.
(Б92)
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
Најчитаније
08
59
08
55
08
51
08
46
08
43
Тренутно на програму