Милица Тодоровић први пут о сину Богдану

Пjевачица Милица Тодоровић први пут је проговорила о мајчинству и сину Богдану којег је родила у фебруару.
Милица Тодоровић појавила се у јавности након што је у фебруару ове године родила сина Богдана. Она је сада присуствовала концерту колегинице Марије Шерифовић, где је привукла велику пажњу окупљених.
Милица је блистала у елегантном црном одјелу, а осмјех није скидала са лица. Видно расположена и пуна позитивне енергије, кратко је разговарала са медијима и открила како се сналази у улози мајке.
- Одлично сам, беба је одлично, супер сам се снашла као мајка. Први пут сам код Маре, обожавам стране пјесме кад пјева. Боже, што имам трему. Запјеваћу ако ми да микрофон. Лијепо ми је код куће, уживам. Враћам се наступима. Одвикла сам се и од штикли - рекла је Милица кроз осмех.
Пјевачица није крила колико ужива у мајчинству, али је истакла и да се полако враћа пословним обавезама и наступима, којима се радује након краће паузе.
