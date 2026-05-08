Милица Тодоровић се са сином преселила у нови стан! Мајка јој помаже око бебе, а ево гдје сада живи

08.05.2026 12:57

Пјевачица Милица Тодоровић син Богдан Звезде Гранда
Фото: Instagram/printscreen

Милица Тодоровић, која је у фебруару родила сина Богдана, више не живи на истој адреси. Она је након порођаја промијенила стан, али није далеко отишла. Остала је у истом насељу на Новом Београду, само је промијенила зграду.

Пјевачица сада са сином живи у централном дијелу овог луксузног насеља, а са терасе гледа директно у ресторан њеног колеге и пријатеља Саше Ковачевића.

Ово је све открила њена мајка Јасмина Тодоровић, која је објавила фотографију пудлице како ужива на Миличиној тераси. Ту се јасно видјело да пјевачица сада живи у новом стану.

Иначе, Јасмина је откако се Милица породила уз своју ћерку, помаже јој око свега, па је због тога тренутно више у Београду него у Крушевцу.

Подсјетимо, Милица се ускоро враћа на сцену и већ има заказане наступе. О њеном повратку говори је и њен колега Дејан Матић.

"Чуо сам се са Милицом можда једном послије порођаја, али послије тога не. Видим да се полако враћа на сцену. Требало је да заједно гостујемо у једној емисији, али Милица је то одложила из приватних разлога. Драго ми је да се враћа и сцени и наступима. Позваћу је ових дана да будемо заједно у доброј енергији", рекао је Дејан који је говорио о њеном мајчинству и када се породила.

"Милица је мој велики брат и сестра и све на свијету, ја је подржавам у сваком смислу те речи. Десило јој се оно што је највише жељела, оставарила се као мајка, родио се дјечак и заиста не бих да јој кварим то задовосљство и срећу".

Милица чува своју приватност за себе, па је тако само једном објавила на Инстаграму фотографију свог сина, али му је стикером срца сакрила лице, пише Курир

