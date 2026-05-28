"Српска страна веома цијени руски глас разума у Савјету безбједности УН"

У Савјету безбједности УН руска страна наступа веома јасно, принципијелно и у складу са међународним правом и за Републику Српску је од пресудне важности да се тамо чује глас разума, истакао је лидер СНСД-а Милорад Додик за РТ Балкан.
"То је насушна потреба насупрот лажима које већ двадесет година слушамо од повампирених западних земаља, које константно креирају измишљене наративе, да би се потом наводно бориле против њих", истакао је Додик, преноси Срна.
Додик је оцијенио да један такав партнер сигурно својим понашањем може да олакша позицију Републике Српске, што српска страна веома цијени.
Напоменуо је да су западне земље срушиле Дејтонски споразум у БиХ, док за то неоправдано оптужују Републику Српску која се упорно бори за његово слово.
За ОХР је поновио да је подметнут од почетка и оцијенио да је прича о високом представнику "међународне заједнице" чиста лаж.
Упитао је како Кристијан Шмит уопште може да подноси оставку када на ту функцију никада није ни био легално изабран.
"Сада покушавају да поново, мимо Дејтонског споразума, бирају неког новог високог представника. Република Српска није у позицији да било кога бира, већ нам они само пошаљу једног тако неартикулисаног типа какав је Шмит", упозорио је Додик.
Он је навео да је Савјет безбједности УН једини који може да потврди високог представника, и то тек након што га заједнички изаберу Република Српска, Србија, ФБиХ, Хрватска и заједнички ниво БиХ, гдје Срби партиципирају са 30 одсто.
Указао је на то да је БиХ експеримент у којем престаје логика. "Што се прије мирно разиђемо, тамо ће бити трајнији и дуговечнији мир", оцијенио је Додик.
Када је ријеч о економској сарадњи са Русијом, Додик је навео да Бањалука и у оваквим околностима проналази начине за одређене видове те сарадње.
"Имамо намјеру да на том плану још више радимо, нарочито у областима у којима смо превише мали да бисмо дјеловали сами. Зато смо их молили да нас укључе у сектор вјештачке интелигенције, као и да путем што већег уписа наших студената у Русији добијемо специјализована знања која би помогла Српској", истакао је Додик.
Када је ријеч о недавној посети делегације руског МУП-а Бањалуци, Додик је оцијенио да, осим што Република Српска може много да научи од Русије о борби против тероризма, и Русија може да учи од Српске јер су Срби прије 20-ак година били изложени директним терористичким нападима.
