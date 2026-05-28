Матерински додатак у Српској повећан на 746 КМ

Велики корак за незапослене мајке у Српској. За око 3.900 мајки које су тренутно кориснице материнског додатка у Републици Српској слиједи значајно повећање износа овог права и то за 84 одсто. Умјесто досадашњих 406 КМ сада ће примати 746 КМ. Представници удружења са четвoро и више дјеце ову су одлуку дочекали раширених руку.
„Свака промјена је добродошла. Ми поздрављамо промјене које су се десиле у вези са повећањем за породиље за незапослене мајке. Та наоконтада је знатна са 406 на 746 КМ заиста је велики помак. Ми ћемо настојати и даље да се боримо да буде усвојено како расте просјечна плата да расте и надокнада јер у циљу очувања Републике Српске пронаталитетне политике и развоја ове државе ако је ишта битно битне су мајке и дјеца“, рекла је Сања Топић испред Удружења породица са четворо и више дјеце.
Влада Републике Српске на овај начин наставља са планираним конкретним мјерама подршке породицама, мајчинству и пронаталитетној политици.
„Оно што је Влада планирала да се увећан матерински додатак крене исплаћивати од првог јула 2026 године. Увећање које ће износити 746 КМ биће везано за износ најниже плате у оквиру самог Закона о дјечијој заштити како то закон и предвиђа“, рекао је Ален Шеранић, министар здравља и социјалне заштите Републике Српске.
Из Фонда дјечије заштите наглашавају како ово није једино право које мајке могу да користе. Ту је и помоћ за опрему новорођенчета у износу од 500 КМ и пронаталитетна накнада за трећерођено и четврто рођено дијете у износу од 450 до 600 КМ које остварује свака породица без обзира на материјални статус. Али то није све. Фонд наставља да олакшава корисницима процес подношења ових захтјева. Крајњи циљ је да се све поједностави.
„Засигурно смо много смањили шетање странака од шалтера до шалтера, доста смо то дигитализовали, засигурно то још није довољно и ради ће се у будућности на томе, ево има и у програму Владе да се уводи пројекат Е - беба гдје ће се помоћ новорођенчета подносити на један такав начин гдје ћемо се повезати и већ је то почело да се разрађује“, рекао је Недељко Јовић, директор Јавног фонда за дјечију заштиту Републике Српске
И бројне локалне заједнице у Српској су увеле пронаталитетне мјере у виду једнократних помоћи, што свакако помаже кућни буџет. Све досадашње мјере чине Републику Српску јединственом у региону и идеалне су за оснивање породице. Српска наставља да јасно пружа подршку породици као основном стубу друштва.
