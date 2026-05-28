Додик: Подршка Русије од великог значаја за очување позиције Српске

Аутор:Марко Гаврић
Коментари:0
"Дошао сам из мале заједнице из срца Балкана која је директно изложена неолибералним глобалистима", овако је лидер СНСД-а Милорад Додик почео своје обраћање на форуму о безбједности у Москви.
Додик је поручио да је српском народу битно која сила води досљедну и праведну политику и која оставља простор за слободну егзистенцију малих држава. У сукобљавању великих сила сврставање малих земаља зависи од перцепције њихових лидера и јавног мњења, јасан је Додик.
„У складу са том перцепцијом мале државе и народи прилагођавају своје политике приближавајући се или удаљавајући се од центара моћи. С обзиром да су велике и моћне државе углавном способне да се саме о себи брину, јасно је да су за очување међународне безбједности највише заинтересоване мале земље и заједнице у којима јавно мњење много полаже на међународно право и међународни морал“, рекао је предсједник СНСД-а Милорад Додик.
Додик је нагласио да српска политика пролази кроз тешке тренутке, али се оријентише наспрам једне осовине, односно гледа шта чини руски братски народ.
„Српски народ зна да ће уз руску снагу и одлучности као и у вријеме другог свјетског рата изродити побједа добра над злом и да ће свјетски поредак бити утемељен на чврстим и стабилним основама глобалне мултиполарности чија је централна осовина Руска Федерација“, рекао је Додик.
Eвропска унија из политичког постаје војни савез , што је веома опасно за српски народ и Српску, поручио је Додик. Указао је да нова Европа огромног геополитичког противника види у Руској Федерацији.
„Нова Европа која се по ко зна који пут ствара по обрасцу тоталитаризма, а као главног геополитичког противника види у Руској Федерацији. Све ове радикалне промјене генеришу дугорочно понашање међу мноштвом мањих држава и сила“, казао је Додик.
Предсједник Руске Федерације Владимир Путин поздравио је учеснике форума и поручио да су овакви глобални састанци посебно потребни данас, јер се свијет суочава са озбиљним изазовима.
„Увјерен сам да ће идеје и приједлози изнијети на форуму послужити развоју безбједносног партнерства наших земаља, допринијеће постизању трајне равнотеже снага у свијету и, наравно, допринијеће јачању пријатељства и повјерења између наших народа“, казао је Владимир Путин, предсједник Руске Федерације.
На састанку са секретаром Савјета безбједности Руске Федерације Сергејом Шојгуом разговарано је о међусобној сарадњи и постигнутим успјесима.
„Ми желимо да наставимо и да планирамо нашу економску сарадњу, наша сарадња на културном плану остаје висока, на спортском плану и покушавамо да одржимо привредне функције и активности које су компаније из Русије имале на простору Републике Српске“, рекао је Додик.
Учесници Међународног форума о безбједности присуствују низу тематских сесија, научним конференцијама, округлим столовима, презентацијама, билатералним и мултилатералним састанцима.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Република Српска
3 ч0
Република Српска
4 ч0
Република Српска
4 ч7
Република Српска
5 ч0
Најновије
21
06
21
04
20
59
20
55
20
41
Тренутно на програму