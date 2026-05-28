Предсједник Милорад Додик након састанка са секретаром Савјета безбједности Руске Федерације Сергејом Шојгуом рекао да Република Српска и Русија остају повезане односима међусобног поштовања, пријатељства и борбе за исте вриједности.
"Сергеј Шојгу је посебно истакао да је Република Српска годинама изложена сталним притисцима управо зато што није пристала да се одрекне своје слободе, идентитета и институција. Зато је подршка пријатељске Русије од великог значаја за очување међународног права, Дејтонског споразума и позиције Републике Српске", навео је Додик на друштвеној мрежи Икс.
Разговарао сам са секретаром Савјета безбједности Руске Федерације Сергејем Шојгуом о политичкој ситуацији у Републици Српској, региону и свијету који се убрзано мијења.— Милорад Додик (@MiloradDodik) May 28, 2026
Потврдили смо да Република Српска и Русија остају повезане односима међусобног поштовања, пријатељства и… pic.twitter.com/XdJGuZIWwv
Подсјећамо, делегација Републике Српске, коју чине предсједник СНСД-а Милорад Додик и министар унутрашњих послова Републике Српске Жељко Будимир, састала се данас у Москви са секретаром Савјета безбједности Руске Федерације Сергејом Шојгуом.
