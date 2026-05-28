"Српска и Русија остају повезане односима међусобног поштовања, пријатељства и борбе за исте вриједности"

28.05.2026 16:42

Додик у Москви састанак са Шојгуом
Предсједник Милорад Додик након састанка са секретаром Савјета безбједности Руске Федерације Сергејом Шојгуом рекао да Република Српска и Русија остају повезане односима међусобног поштовања, пријатељства и борбе за исте вриједности.

"Сергеј Шојгу је посебно истакао да је Република Српска годинама изложена сталним притисцима управо зато што није пристала да се одрекне своје слободе, идентитета и институција. Зато је подршка пријатељске Русије од великог значаја за очување међународног права, Дејтонског споразума и позиције Републике Српске", навео је Додик на друштвеној мрежи Икс.

Подсјећамо, делегација Републике Српске, коју чине предсједник СНСД-а Милорад Додик и министар унутрашњих послова Републике Српске Жељко Будимир, састала се данас у Москви са секретаром Савјета безбједности Руске Федерације Сергејом Шојгуом.

Милорад Додик

Сергеј Шојгу

Москва

Русија

Република Српска

Предсједник Милорад Додик изјавио је да је на састанку са секретаром Савјета безбједности Руске Федерације Сергејом Шојгуом рекао да је БиХ колонија којом управљају странци и да се власт Републике Српске бори да се ослободи колонијалног јарма и очува слободу.

