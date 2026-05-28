Шеранић: Од 1. јула увећан матерински додатак

Аутор:

АТВ
28.05.2026 15:30

Ален Шеранић
Фото: ATV

Министар здравља и социјалне заштите Републике Српске Ален Шеранић рекао је да ће од 1. јула почети исплата увећаног материнског додатка у износу 746 КМ.

Шеранић је навео да ће за реализацију мјере у овој години бити издвојено додатних осам милиона КМ, преноси Срна.

Он је додао да ће на сљедећој сједници Владе бити припремљена одлука у складу са Законом о д‌јечијој заштити, којом ће тај износ бити дефинисан.

"У ову активност кренули смо крајем 2024. године, када су донесене измјене и допуне Закона о д‌јечијој заштити, којима смо спријечили одређене малверзације у вези са породиљским одсуством", рекао је Шеранић новинарима у Бањалуци.

Он је напоменуо де је ово увећање предвиђено на бази уштеда од прошле године, али и уз издвајања из буџета, те да се односи на износ најниже плате, како то закон и предвиђа.

