Шеранић: Од 1. јула увећан матерински додатак

Министар здравља и социјалне заштите Републике Српске Ален Шеранић рекао је да ће од 1. јула почети исплата увећаног материнског додатка у износу 746 КМ.
Шеранић је навео да ће за реализацију мјере у овој години бити издвојено додатних осам милиона КМ, преноси Срна.
Он је додао да ће на сљедећој сједници Владе бити припремљена одлука у складу са Законом о дјечијој заштити, којом ће тај износ бити дефинисан.
"У ову активност кренули смо крајем 2024. године, када су донесене измјене и допуне Закона о дјечијој заштити, којима смо спријечили одређене малверзације у вези са породиљским одсуством", рекао је Шеранић новинарима у Бањалуци.
Он је напоменуо де је ово увећање предвиђено на бази уштеда од прошле године, али и уз издвајања из буџета, те да се односи на износ најниже плате, како то закон и предвиђа.
