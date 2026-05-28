Полиција затекла мушкарца како вози у контрасмјеру на ауто-путу

28.05.2026 16:25

Наплатна рампа на ауто-путу
Фото: Avinash reddy Kosna/Pexels

Припадници Министарства унутрашњих послова у Нишу затекли су на ауто-путу Ниш-Беград, у околини Алексинца, 32-годишњег возача из Пирота који је возио аутомобил "даеву" зауставном траком намијењеном за саобраћај возила из супротног смјера.

Против возача је поднијета прекршајна пријава због насилничке вожње и он је приведен судији за прекршаје који му је изрекао новчану казну у износу од 140.000 динара, 15 казнених поена, као и забрану управљања возилом "Б" категорије у трајању од девет мјесеци, саопштено је из Полицијске управе у Нишу.

Из Управе апелују на све возаче да доследно поштују саобраћајне прописе и саобраћајну сигнализацију и буду савјесни и одговорни јер тако чувају свој и животе других учесника у саобраћају.

(РТС)

