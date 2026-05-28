Због сулуде грешке Српкиња 59 година не може да извади личну

Једна административна грешка направљена прије више деценија у Србији изазвала је огроман проблем за Српкињу која живи у Аустралији.
Њена породица је недавно открила да је у званичном изводу из матичне књиге рођених њен пол погрешно уписан, због чега је сада потпуно онемогућена да извади лична документа у иностранству.
Читав случај доспио је у јавност када се дијете оштећене жене обратило за помоћ на интернету, тражећи савјет како да ријеши ову несвакидашњу ситуацију. Према ријечима аутора, проблем је откривен потпуно случајно када су контактирали дипломатско представништво Србије.
"Недавно смо добили копију извода из њеног извода из матичне књиге рођених од српског конзулата у Сиднеју, који показује да је њен пол забиљежен као мушки умјесто женски, а они су нам рекли да је ова грешка потекла из самог српског регистра", пише у посту.
Ова наизглед ситна грешка у систему изазвала је озбиљне практичне проблеме и блокирала свакодневни живот ове жене у Аустралији, гдје борави још од прошлог вијека.
"Тренутно јој ствара проблеме у Аустралији док покушава да добије личну карту са фотографијом и пасош (никада није имала пасош јер је у Аустралију дошла са очевим пасошем седамдесетих година)", објашњено је.
Породица је сада у потрази за правним рјешењем и начином да се подаци у матичним књигама у Србији хитно исправе, како би жена коначно могла да докаже свој идентитет и добије документа која чека деценијама.
