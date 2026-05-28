Logo
Large banner

Због сулуде грешке Српкиња 59 година не може да извади личну

Аутор:

АТВ
28.05.2026 12:35

Коментари:

0
Због сулуде грешке Српкиња 59 година не може да извади личну
Фото: Unsplash

Једна административна грешка направљена прије више деценија у Србији изазвала је огроман проблем за Српкињу која живи у Аустралији.

Њена породица је недавно открила да је у званичном изводу из матичне књиге рођених њен пол погрешно уписан, због чега је сада потпуно онемогућена да извади лична документа у иностранству.

Томаш и Миланковић

Друштво

Тео Миланковић из Прњавора представио свој пројекат у Њујорку

Читав случај доспио је у јавност када се дијете оштећене жене обратило за помоћ на интернету, тражећи савјет како да ријеши ову несвакидашњу ситуацију. Према ријечима аутора, проблем је откривен потпуно случајно када су контактирали дипломатско представништво Србије.

"Недавно смо добили копију извода из њеног извода из матичне књиге рођених од српског конзулата у Сиднеју, који показује да је њен пол забиљежен као мушки умјесто женски, а они су нам рекли да је ова грешка потекла из самог српског регистра", пише у посту.

Ова наизглед ситна грешка у систему изазвала је озбиљне практичне проблеме и блокирала свакодневни живот ове жене у Аустралији, гдје борави још од прошлог вијека.

Новак Ђоковић

Тенис

Француз оптужио Ђоковића: Стално то ради

"Тренутно јој ствара проблеме у Аустралији док покушава да добије личну карту са фотографијом и пасош (никада није имала пасош јер је у Аустралију дошла са очевим пасошем седамдесетих година)", објашњено је.

Породица је сада у потрази за правним рјешењем и начином да се подаци у матичним књигама у Србији хитно исправе, како би жена коначно могла да докаже свој идентитет и добије документа која чека деценијама.

(Телеграф)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Лична карта

Документи

Аустралија

Грешка

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Стил

Србија

Упаљен систем за узбуњивање због машина познатог бренда

4 ч

0
Полицијско ауто

Србија

Мушкарац убијен насред улице: У току потрага за нападачем у Приштини

5 ч

0
Драма у Земуну: Жена заглављена на вратима аутобуса, возач је вукао улицом

Србија

Драма у Земуну: Жена заглављена на вратима аутобуса, возач је вукао улицом

5 ч

0
Полицајци на Косову и Метохији у униформама.

Србија

Са зграде Жељезнице Србије у Звечану скинут натпис на ћирилици

6 ч

0

  • Најновије

15

47

Најчешћа грешка због које тијесто за пицу никада није као из ресторана

15

46

Шок у Паризу! Синера избацио 58. играч свијета

15

38

"Мобилни телефон може да експлодира када грми"

15

34

Најгори тим Лиге шампиона зарадио више од освајача Лиге конференције

15

30

Шеранић: Од 1. јула увећан матерински додатак

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner