Француз оптужио Ђоковића: Стално то ради

Валентан Ројер није могао да сакрије фрустрацију после пораза од Новака Ђоковића на Ролан Гаросу, па је у обраћању медијима испрозивао српског аса.
Француз је послије скоро четири сата борбе и пораза од највећег свих времена поручио да Новак "стално користи исте трикове" како би избацио противнике из ритма.
Ђоковић је послије велике борбе славио резултатом 6:3, 6:2, 6:7, 6:3 и заказао дуел са Жоаом Фонсеком, али је много више пажње од саме игре изазвала изјава младог Француза послије меча.
"Видио сам да се истеже, жали се на болове и покушава да види како ће ривал да реагује. Али то је Новак, он то стално ради. Нисам насјео на то и остао сам фокусиран. Иако се жалио на болове у леђима, трчао је тако брзо, освајао неке невјероватне поене. Био сам превише импресиониран у прва три гема на мечу, онда сам себи рекао да је и он играч као и сви остали и да треба да играм" рекао је Ројер.
Француз је признао да је био импресиониран Ђоковићем, али је истакао да је током меча покушавао да заборави против кога игра.
"Ако изађеш на терен са мишљењем да играш против легенде, већ си изгубио. Говорио сам себи да је он само још један тенисер", објаснио је Ројер.
Посебно му је засметало понашање Новака према публици на "Филипу Шатријеу", гдје су навијачи отворено били на страни домаћег играча.
"Новак то често ради, воли кад је публика против њега. Имао сам осјећај да је, када год је публика навијала за мене, узимао ту негативну енергију. Жалио се на буку и све, али мораш да очекујеш да ће то тако да буде. Уосталом, био је и дан за дјецу, много дјеце је било на трибинама, они знају да буду бучни. Али, мислим да је користио ту енергију као своју предност. Сјећам се једног поена на 5:3, одиграо сам волеј, узео поен, славио са публиком и у наредном поену је одсервирао ас. Типично нешто што Новак ради", поручио је Француз.
Ипак, упркос прозивкама, Ројер није могао да сакрије поштовање према Србину.
"Невјероватно је како је играо чак и када се жалио на леђа. Трчао је, стизао све и освајао поене које нисам могао да вјерујем да може да узме", закључио је Француз послије пораза од Новака.
