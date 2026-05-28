Преминуо бивши тренер Борца

Некадашњи тренер Фудбалског клуба Борац Драган Вукша преминуо је синоћ је у 74. години, пренио је портал борац-спорт.
Рођен у Елемиру код Зрењанина 1953. године, Вукша је команду над "црвено-плавима" преузео у љето 1997. године од Ранка Тешића, пред старт прве јединствене Прве лиге Републике Српске. У клубу је остао до априла 1998. године, да би се на кормило вратио у љето 2000. године, након што је двије године био тренер БСК-а. Сјајну генерацију Борца коју су, између осталих, чинили Предраг Дивљак, Денис Малешевић, Владан Грујић, Јово Аранитовић, Дарко Малетић, Александар Обреновић, Далибор Вукеља, Александар Шолак, Синиша Мркобрада, Дарко Љубојевић... Вукша је успио да одведе до титуле у Првој лиги Републике Српске, прве од оснивања лиге.
Напустио је клуб по освајању трофеја, док је трећи мандат на клупи одрадио у јесењем дијелу сезоне 2004-2005. У тренерској каријери командовао је и играчима Крајине, Козаре, мркоњићке Слободе и Слоге из Српца, преноси Глас Српске.
