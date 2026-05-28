Logo
Large banner

Преминуо бивши тренер Борца

Аутор:

АТВ
28.05.2026 12:18

Коментари:

0
Преминуо бивши тренер Борца
Фото: Pixabay

Некадашњи тренер Фудбалског клуба Борац Драган Вукша преминуо је синоћ је у 74. години, пренио је портал борац-спорт.

Рођен у Елемиру код Зрењанина 1953. године, Вукша је команду над "црвено-плавима" преузео у љето 1997. године од Ранка Тешића, пред старт прве јединствене Прве лиге Републике Српске. У клубу је остао до априла 1998. године, да би се на кормило вратио у љето 2000. године, након што је двије године био тренер БСК-а. Сјајну генерацију Борца коју су, између осталих, чинили Предраг Дивљак, Денис Малешевић, Владан Грујић, Јово Аранитовић, Дарко Малетић, Александар Обреновић, Далибор Вукеља, Александар Шолак, Синиша Мркобрада, Дарко Љубојевић... Вукша је успио да одведе до титуле у Првој лиги Републике Српске, прве од оснивања лиге.

Напустио је клуб по освајању трофеја, док је трећи мандат на клупи одрадио у јесењем дијелу сезоне 2004-2005. У тренерској каријери командовао је и играчима Крајине, Козаре, мркоњићке Слободе и Слоге из Српца, преноси Глас Српске.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

ФК Борац

Драган Вукша

фудбалски клуб

Бањалука

преминуо тренер

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Гоца Тржан

Сцена

Гоца Тржан искрено о тешком животном периоду: ''Развод је био језив''

26 мин

0
Песков: Упозорења Москве не схватају сви озбиљно

Свијет

Песков: Упозорења Москве не схватају сви озбиљно

30 мин

0
Наградна игра М:ТЕЛ у којој се може освојити ауто

Друштво

Никад лакше до аута: Пребаците рачун на е-маил и учествујте у м:тел наградној игри

35 мин

0
Стилски зелени бикини и сламнати шешир на пјешчаној плажи, савршени за љетну моду.

Стил

Љето је пред нама: Ево какве купаће костиме ћемо носити ове године

44 мин

0

Више из рубрике

Трофеј иде у Енглеску: Кристал Палас освојио Конференцијску лигу

Фудбал

Трофеј иде у Енглеску: Кристал Палас освојио Конференцијску лигу

13 ч

0
Вељко Пауновић

Фудбал

Пауновић у посљедњи час промијенио списак и позвао дебитанта

15 ч

0
Каспер Шмајхел завршио каријеру

Фудбал

Каспер Шмајхел завршио каријеру

1 д

0
ФК Борац

Фудбал

Борац слави титулу: „Најљепши поклон за 100. рођендан клуба“

1 д

0

  • Најновије

12

39

Лавров поручио Калас: Не коментаришем идиотске изјаве

12

37

Старовић: Економски самит у Бањалуци од великог значаја за Српску

12

35

Због сулуде грешке Српкиња 59 година не може да извади личну

12

34

Мушкарац (41) избоден у стану: Драма на Чукарици, полиција и хитна на терену

12

32

Тео Миланковић из Прњавора представио свој пројекат у Њујорку

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner