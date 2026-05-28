Истрага разорних поплава у Доњој Јабланици: ФУП изузима документацију из Министарства привреде ХНК

28.05.2026 13:06

Катастрофалне поплаве у Јабланици.
Припадници Федералне управе полиције од јутрос се налазе у Министарству привреде Херцеговачко-неретванског кантона, гдје по налогу ПОСКОК-а изузимају документацију повезану с трагедијом у Доњој Јабланици.

Како јавља Херцеговина.инфо, изузима се документација која се односи на каменолом и правну особу САНИ д.о.о.

Предмет изузимања су и записници инспекција повезани с радом каменолома.

Ријеч је о наставку активности надлежних институција након трагедије која је погодила Доњу Јабланицу, а у фокусу је документација која би могла бити важна за утврђивање околности повезаних с радом каменолома.

Подсјетимо, ПОСКОК је преузео предмет истраге везан уз трагедију у Доњој Јабланици, у којој је 4. октобра 2024. године у разорним поплавама смртно страдало 19 особа.

Током протеклих мјесеци у јавности су се појављивале различите информације о томе које ће тужилаштво водити овај предмет. Најприје се спомињало како би случај могао преузети ПОСКОК, потом да ће на њему ипак наставити радити Тужилаштво Херцеговачко-неретванског кантона. Међутим, предмет је на крају прешао у надлежност Посебног одјела Федералног тужилаштва.

Тужилаштво ХНК-а раније је објавило да се истрага води против четири особе и твртке Сани из Јабланице. Међу осумњиченима је и власник каменолома и твртке Сани, Џенан Хонђо, који је раније испитан у својству осумњичене особе.

Према ранијим наводима Тужилаштва ХНК-а, правне и физичке особе обухваћене су истрагом због постојања основа сумње на почињење казнених дјела “злоупотреба положаја или овлаштења”, у стицају с казненим дјелом “тешки случајеви изазивања опште опасности”, затим казненим дјелом “онечишћење околине” те казненим дјелом “несавјестан рад у служби”.

Преузимањем предмета од стране ПОСКОК-а истрага је ушла у нову фазу, а данашње изузимање документације и инспекцијских записника у Министарству привреде ХНК-а могло би бити један од важнијих корака у утврђивању околности повезаних с радом каменолома и одговорношћу надлежних институција.

