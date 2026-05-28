Пали "мајстори" из Србије: Обећали куће, па ставили у џеп 80.000 евра

Аутор:АТВ
Полиција у Никшићу ухапсила је држављане Србије Д. Д. (47) и М. Т. (45) због сумње да су преваром оштетили двоје Никшићана за укупно 78.670 евра, саопштила је Управа полиције.
Како наводе у саопштењу, сумња се да су Д. Д., као извршни директор привредног друштва „Молерско-фасадерска радња и производња монтажних кућа Ивањица“ из Ивањице, и М. Т., као агент продаје – посредник, извршили наведена кривична дјела тако што су 29. октобра 2025. године, након претходно постигнутог договора са оштећеном из Никшића, закључили Уговор о производњи, превозу и изградњи монтажног објекта. Довели су је у заблуду да ће јој у року од 60 дана изградити монтажну кућу од 104 квадратна метра у Никшићу, што до данас нису учинили.
Како се сумња, оштећена им је на основу тог уговора исплатила аванс од 17.450 евра, чиме су осумњичени за себе прибавили противправну имовинску корист, на штету овог лица, преноси црногорски портал „Борба“.
Такође, из полиције су додали да су именована лица 16. маја 2025. године са још једним оштећеним из Никшића закључила Уговор о производњи, превозу и изградњи монтажног објекта, доводећи га у заблуду да ће му у року од 60 дана изградити монтажну кућу од 123 квадратна метра у Грахову, што такође нису учинили.
На основу тог уговора, оштећени им је исплатио 61.220 евра, чиме су осумњичени прибавили противправну имовинску корист у наведеном износу.
Осумњичени ће уз кривичне пријаве бити спроведени у просторије Основног државног тужилаштва у Никшићу на даљу надлежност.
„Подсјећамо да су полицијски службеници Одјељења безбједности Беране у априлу ове године поднијели тужилаштву кривичну пријаву против ова два лица, због сумње да су извршила кривично дјело превара на штету два лица, којом приликом су противправно прибавили близу 70.000 евра. Радови су започети, а потом обустављени, при чему уговорени објекти нису завршени“, закључили су у саопштењу, преноси Информер.
