Све већи број Словенаца користи АИ за планирање путовања: Ово су најчешћа питања

Око 64 одсто Словенаца користи вјештачку интелигенцију (АИ) при планирању путовања, најчешће за тражење локалних савјета и препорука, показало је истраживање компаније Виса.
Како се наводи, најчешћи разлози за то је уштеда времена, преноси СТА.
Показало се да 15 одсто испитаника редовно користи АИ приликом планирања путовања, додатних 26 одсто је користи повремено, а 23 одсто је користи рјеђе.
Додаје се да се људи најчешће ослањају на АИ када траже локалне савјете и препоруке (59 одсто), планирају детаљан план путовања (45 одсто) и проналазе најбоље понуде (38 одсто).
Међу највећим предностима вјештачке интелигенције истакнута је уштеда времена (60 одсто), једноставност кориштења (54 одсто) и доступност 24/7 (41 одсто).
Око 43 испитаника рекло је да би повјерило агенту са АИ да прегледа понуде за путовања и изврши резервацију, под условом да корисник увијек да коначну потврду и изврши плаћање.
"Ово указује на све већу отвореност корисника ка аутоматизованим рјешењима која не само да подржавају планирање већ могу да помогну и у спровођењу појединачних корака", закључује се.
Истраживање је спроведено на узорку од 1.000 особа старости између 18 и 75 година, у периоду од 21. априла до 8. маја.
