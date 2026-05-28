Све већи број Словенаца користи АИ за планирање путовања: Ово су најчешћа питања

АТВ
28.05.2026 12:42

Кофер и торба у чекаоници на аеродрому.
Око 64 одсто ​​Словенаца користи вјештачку интелигенцију (АИ) при планирању путовања, најчешће за тражење локалних савјета и препорука, показало је истраживање компаније Виса.

Како се наводи, најчешћи разлози за то је уштеда времена, преноси СТА.

Локални савјети и препоруке

Показало се да 15 одсто испитаника редовно користи АИ приликом планирања путовања, додатних 26 одсто је користи повремено, а 23 одсто је користи рјеђе.

Додаје се да се људи најчешће ослањају на АИ када траже локалне савјете и препоруке (59 одсто), планирају детаљан план путовања (45 одсто) и проналазе најбоље понуде (38 одсто).

Међу највећим предностима вјештачке интелигенције истакнута је уштеда времена (60 одсто), једноставност кориштења (54 одсто) и доступност 24/7 (41 одсто).

"Већа отвореност корисника"

Око 43 испитаника рекло је да би повјерило агенту са АИ да прегледа понуде за путовања и изврши резервацију, под условом да корисник увијек да коначну потврду и изврши плаћање.

"Ово указује на све већу отвореност корисника ка аутоматизованим рјешењима која не само да подржавају планирање већ могу да помогну и у спровођењу појединачних корака", закључује се.

Истраживање је спроведено на узорку од 1.000 особа старости између 18 и 75 година, у периоду од 21. априла до 8. маја.

(Телеграф.рс)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

