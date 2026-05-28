Лото милионер никада није пронађен

Аутор:АТВ
Годинама милиони људи широм свијета сањају исти тренутак – када им управо њихов листић доноси животну промјену и милионски добитак на лутрији.
Док неки редовно улажу велике износе вјерујући у срећу и статистику, већина ипак игра тек повремено, издвајајући неколико евра у нади да би управо тај мали улог могао промијенити њихов живот.
У временима финансијске несигурности многима је лутрија постала симбол наде и могућност бијега од свакодневних проблема.
Али, иако готово сви сањају о великом добитку, невјероватне приче понекад покажу да постоје и они који освојени новац никада не преузму. Управо такав случај ових је дана изазвао велику пажњу у Белгији.
Национална лутрија Белгије објавила је да ће од 1. јула па све до краја године повећати почетни џекпот са садашњих милион на чак 1,5 милиона евра. Разлог за ову несвакидашњу одлуку крије се у чињеници да добитник чак шест милиона евра освојених крајем децембра прошле године никада није преузео свој новац.
Добитни листић потврђен је у белгијском граду Бланкенбергеу тијеком посебног новогодишњег извлачења, али особа која је освојила милионе никада се није појавила како би затражила награду. Иако се повремено догађа да играчи забораве подићи мање износе, неколико евра или десетина евра, овакав случај изузетно је риједак због енормне своте која је остала непреузета, преноси "Слободна Далмација".
Из Националне лутрије наводе како се сваке године накупи неколико милиона евра непреузетих мањих добитака јер играчи изгубе листиће, забораве провјерити резултате или једноставно не примијете да су освојили новац. Међутим, ситуација са шест милиона евра изазвала је велико изненађење чак и међу организаторима.
Због тога је донесена одлука да се непреузети џекпот поново врати играчима кроз будућа извлачења. Тако ће сваки нови јацкпот након освајања главне награде, умјесто досадашњег милиона, стартати с износом од 1,5 милиона евра, што би могло додатно повећати интерес за игру током љетних мјесеци, пише "РТЛ.бе".
Белгијска лутрија овом је приликом поново упозорила грађане колико је важно редовно провјеравати листиће, онлајн, путем апликација или на продајним мјестима. Организатори истичу да многи играчи често забораве провјерити резултате, а неки листићи остану заборављени у џеповима, новчаницима или ладицама мјесецима након извлачења.
Ова необична прича још је једном показала колико је граница између сна и стварности понекад танка. Док милиони људи свакодневно маштају о великом добитку, негдје можда већ постоји особа која ни не зна да је преко ноћи могла постати милионер.
