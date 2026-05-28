Српкиња запалила Париз: Млада тенисерка гази све пред собом

28.05.2026 14:42

Фото: Tanjug/ AP Photo/Aurelien Morissard

Ива Јовић, Американка српског поријекла, бриљира на Ролан Гаросу, пласирала се у треће коло такмичења у Паризу.

Тренутно 17. тенисерка свијета побиједила је у другој рунди такмичења сународницу Ему Наваро, 25. на ВТА листи, са 6:0, 6:3 послије сат и 19 минута игре.

Ива Јовић ће у трећем колу имате тежак задатак јер је чека побједница меча између 16. играчице свијета Наоми Осаке и Доне Велић.

Лијепа тенисерка је на старту такмичења била боља од Александре Еалу 6:4, 6:2.

Ива Јовић је од старта кренула агресивно, знала је шта жели, да заврши што прије меч и то је урадила. Прегазила је противницу за само 25 минута у првом сету. Није јој дозволила ниједан гем, док је на свој сервис гем Српкиња једва губила поене. Издоминирала је на старту, па наставила у исто ритму и у другом сету.

Наваро је тек након изгубљених осам везаних гемова успјела да освоји један гем и смањи на 3:1 у другом сету. Потом је направила брејк и смањила на 3:2 Али, био је то посљедњи покушај Наваро да унесе барем мало неизвјесности у меч. Није јој Ива дозволила да се размаше, направила је брејк за 5:3, а у наредног гему реализовала дугу меч лопту за нову побједу без изгубљеног сета.

Иви је ово најбољи пласман на Ролан Гаросу у каријери, јер је прошле сезоне стала у другом колу, док јој је најбољи успјех на Грен слем турнирима четвртфинале Аустралијан опена на почетку ове сезоне.

