Најгори тим Лиге шампиона зарадио више од освајача Лиге конференције

28.05.2026 15:34

Фото: Tanjug / AP / Markus Schreiber

Енглески Кристал Палас, освајач трећег по рејтингу и квалитету европског такмичења, Лиге конференције, зарадио је 20,4 милион евра на конто постигнутог успјеха.

Ова награда је, ипак, и даље мања од онога што заради, примјера ради, најгори тим најјачег такмичења Европе. Наиме, екипа Каирата из Казахстана је само од учешћа у Лиги шампиона ове сезоне инкаисрала 800.000 евра више него освајач Лиге конференција, поменути Палас.

И на овом примеру се види огроман финансијски јаз два европска такмичења и расподјеле новца.

Каират је регуларни дио сезоне у Лиги шампиона завршио са седам пораза и ремијем у осам утакмица.

Ове сезоне УЕФА је на клубове Лиге конференције расподијелила укупно 198 милиона евра. Од те суме 40% иде само за учешће, још 40% иде на рачун клубова на основу њихових резултата, док преосталих 20% се дијели клубовима на основу њиховог телевизијског рејтинга и акумулирнаог коефицијента у протеклих пет сезона.

Огромна разлика између Лиге шампиона и Лиге конференција је већ у старту. Клубови елитног такмичења само за учешће добијају 18,620.000 евра, док је та сума за клубове Лиге конференција далеко нижа и износи 3,170.000 евра.

Даља зарада клубова у сва три такмичења наравно зависи искључиво од њиховог резултата.

Освајач Лиге конференција Кристал Палас је, поред 20,4 милиона евра које је акумулирао резултатима ове сезоне, добио и бонус од пет милиона за прво мјесто и директан пласман у Лигу Европе.

Поражени у финалу Рајо Ваљекано инкасирао је 17,8 милиона евра што је за готово милион мање од износа који, поменусмо, добије сваки тим који се само пласира у Лигу шампиона.

Најгори тим овосезонске Лиге шампиона Каират зарадио је ове сезоне (учешће + осовјен бод) укупно 21,2 милиона евра.

