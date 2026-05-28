Шта је све изгубио Јаник Синер испадањем са Ролан Гароса

28.05.2026 15:57

Фото: Tanjug/AP/Aurelien Morissard

Велика сензација догодила се у другом колу Ролан Гароса, где је Јаник Синер шокантно испао из Париза од Аргентинца Хуана Мануела Серундола са 3:6, 2:6, 7:5, 6:1, 6:1.

Јаник Синер је био главни фаворит за титулу ове године, а прошле године је бранио финале, тако да ће сада изгубити 1.250 бодова, тако да ће на АТП листи пасти на 13.550 бодова.

Ипак, пошто је и Карлос Алкараз пропустио Ролан Гарос, а прошле године је освојио титулу и пошто је и он изгубио велики број бодова, то неће много утицати на поредак на самом врху на табели.

Синер ће и даље имати скоро 3.500 бодова, тако да је сигуран и на Вимблдону, и поред тога што брани титулу, када је у питању борба за прво место на табели.

Оно што је најважније, Новак Ђоковић је сада изненада добио невјероватну шансу да се домогне 25. Гренд слем титуле, јер више нема на путу двије главне препреке, које су га заустављале у посљедњих неколико покушаја, Карлоса Алкараза и Јаника Синера.

Ђоковић свакако не јури ренкинг, тако да што се тиче АТП листе, у случају тријумфа може да дође потенцијално највише до трећег мјеста, под условом да Александер Зверев испадне такође у наредне двије рунде.

Јаник Синер из Италије хлади се водом током паузе у мечу другог кола мушког сингла против Хуана Мануела Черундола из Аргентине на Отвореном првенству Француске у тенису у Паризу, у четвртак, 28. маја 2026. године, док температура расте до 33 степена Целзијуса (91 степен Фаренхајта).

