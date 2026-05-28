Пјевач из Србије има најчудније име - само га жена зове "Љубо"

Ријетка имена увијек изазивају реакције, а још ако су и необична - реакције су још израженије. Управо таква је "судбина" задесила пјевача из златборског округа кога су мајка и отац ријешили да назову - "Омиљен".

Златиборци га добро знају, а остатак Србије га је упознао кроз музичко такмичење "Никад није касно". Пјевач Омиљен Војиновић је у разговору за "ТВ Прва" својевремено открио је како је добио ово необично име.

- Имао сам стрица који се тако зове и њима се то свидјело. Апсолутно није било размишљања, само то име - рекао је Војновић за "150 минута" и открио како људи реагују када чују како се зове.

- У већини случајева са неверицом, много пута морам да покажем личну карту - признао је пјевач.

Ко је пјевач Омиљен Војиновић - биографија

Омиљен Војиновић, познатији као Омиљени одрастао је на Златибору у селу Шљивовица, а средњу машинску школу завршио је у Ужицу.

Након завршене војске почео је активно да се бави музиком, што и данас ради.

Осим љубави према музици, у шали каже да има и љубав према бакшишу, коју је наслиједио од оца музичара.

Кафана, музика и људи му уливају позитивну енергију где год да гостује, почев од приватних весеља до забава у бројним хотелима и ресторанима на Златибору.

Себе види као великог шоумена, коме је пандемија корона вируса веома тешко пала због недостатка дружења, разговора и пјесме.

Данас ужива у дивном браку са супругом Бојаном са којом има три сина. Иако га готово сви зову по имену "Омиљен", он "то није" и својој жени која га зове "Љубо".

(Нпортал)

