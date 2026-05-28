Стиже риједак плави Мјесец: Ова три знака очекује талас среће и великих промјена

Пун Мјесец 31.маја 2026. биће један од најпосебнијих лунарних тренутака године.
Ријеч је о плавом Мјесецу у Стријелцу, односно другом пуном Мјесецу у истом календарском мјесецу. Врхунац лунације догађа се у 10:45 часова, а додатну занимљивост доноси и чињеница да је у питању микромјесец, пун Мјесец који се дешава близу најудаљеније тачке Мјесеца од Земље.
Астролошки гледано, ова лунација активира осу Близанци–Стријелац. Сунце у Близанцима наглашава комуникацију, информације и свакодневне одлуке, док Мјесец у Стријелцу усмјерава пажњу на истину, смисао, слободу и ширу животну слику. Дани око 31. маја зато отварају питања правца којим идемо, увјерења која нас воде и одлука које су спремне за разрјешење.
Опозиција Мјесеца с Ураном доноси изненадне вијести, промјене планова и нагле увиде, док складни аспекти са Сатурном и Нептуном у Овну спајају инспирацију са одговорношћу и идеје са конкретним корацима. Секстил са Плутоном у Водолији овој енергији даје дубљи, трансформативни тон и подстиче разумијевање промјена које се већ дуже одвијају изнутра.
Марс у Бику додатно наглашава важност стабилних и промишљених потеза. Промјене не морају бити нагле да би биле снажне — најважнији помаци сада долазе тамо гдје постоји спремност да се нешто постави на чвршће темеље.
Иако пун Мјесец у Стријелцу дотиче све знакове, три знака Зодијака добијају највише повољне енергије. Они улазе у период јаснијих одлука, бољих прилика и унутрашњег растерећења.
Овнови улазе у снажан талас подршке. Мјесец у Стријелцу складно подржава њихову ватрену природу, а додатну важност имају Сатурн и Нептун у Овну, са којима ова лунација формира повољне аспекте.
За Овнове ово је вријеме у којем се жеља за промјеном спаја са већом зрелошћу. Умјесто импулсивних реакција, долази јасније разумијевање онога што желе дугорочно да граде. Сатурн доноси дисциплину, а Нептун инспирацију и интуицију.
Пун Мјесец 31.5. отвара им теме учења, путовања, личног развоја, јавног наступа и ширења животних и пословних планова. Могућа је информација или сусрет који им помаже да ситуацију сагледају из шире перспективе.
Ово је период у којем Овнови уче да није све у брзини. Прави потез није увијек најбржи, већ најпромишљенији. Сада добијају јасноћу у ком правцу желе да усмјере своју енергију и враћа им се вјера у будућност.
За Стријелце је овај пун Мјесец посебно значајан јер се дешава у њиховом знаку. Све што је било нејасно излази на површину — емоције, жеље и одлуке постају јасније, а осјећај правца јачи.
Ово је период без половичних рјешења. Стријелци јасније виде шта их испуњава и гдје више не желе да праве компромисе. Доноси им се храброст да се удаље од ситуација које их спутавају и да изаберу оно што им доноси више слободе и аутентичности.
Могући су повољни обрти у вези са путовањима, образовањем, иностранством или личним пројектима. Ово је и тренутак ослобађања од туђих очекивања и повратка себи.
Водолијама овај пун Месец отвара важна врата. Мјесец у Стријелцу прави складан аспект са Плутоном у Водолији, доносећи осјећај унутрашње снаге, промјене перспективе и покретања ствари напријед.
Ово је период у којем Водолије јасније виде своје мјесто у односима, групама и заједницама. Неке везе се природно завршавају, док се отварају нова савезништва и сарадње.
Плутон већ дуже вријеме мијења њихов поглед на себе и будућност, а сада те промијене постају видљиве и јасније обликоване.
Повољни догађаји долазе кроз људе, идеје, тимски рад, дигиталне пројекте и мреже контаката. Управо оно по чему се разликују сада постаје њихова највећа предност.
Пун Мјесец их подстиче да размишљају шире и храбрије и да се ослободе улога које им више не одговарају, преноси City Magazine.
