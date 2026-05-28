Мјесечни хороскоп за јун: Љубав, новац и велике промјене за све знакове

Јун 2026. доноси разиграну енергију. Уз ретроградни Меркур и улазак Јупитера у ватреног Лава, звијезде за јун спремају понешто за сваки хороскопски знак.
Јун 2026. почиње уласком Меркура у Рака 1. јуна, гдје ће остати до 9. августа због ретроградног хода крајем мјесеца.
Меркур преферира логику, али у Раку емоције надјачавају разум. Осјећања могу управљати вашим одлукама, али потрудите се да вас не понесу превише. Останите реални и усредсређени.
Овај Меркур је такође сентименталан, идеалан за квалитетно вријеме проведено са породицом. Присјећање на добра стара времена уз вечеру најбољи је начин да упловите у љето.
Романса постаје ватрена када Венера, која открива вашу љубавну природу, заигра у Лаву 13. јуна. Препустите се страсти, правите смјеле гестове и допустите љубави да влада.
Овај транзит је такође идеалан за третмане уљепшавања, луксузне ствари и угађање дјеци. Венера овдје остаје до 9. јула.
Млад Мјесец у Близанцима 14. јуна идеалан је тренутак за започињање нових писаних пројеката. Ако сте икада жељели да напишете књигу, почните тада. Такође је одличан за друштвена окупљања, селидбу, сређивање пристигле поште или ћаскање с пријатељима.
Дом и породица биће у главном фокусу када Сунце 21. јуна уђе у осјетљивог Рака. Током те четири недјеље можете освјежити свој дом, започети пројекте уређења дворишта, посјетити вољене или позвати породицу на вечеру. Сунце напушта Рака 22. јула.
Ријечи постају моћне када Марс 28. јуна убрза кроз Близанце. Иако то може бити сјајно за вербална надмудривања, може довести и до расправа. Најбоље је да пажљиво бирате ријечи ако желите да сачувате мир. Тај транзит може бити фантастичан за писце, студенте или новинаре. Ако сте међу њима, ваша радозналост донијеће вам награде. Марс излази из Близанаца 11. августа.
Потом Меркур креће ретроградно 29. јуна. Проблеми на путовањима могу закомпликовати љетне одморе, рачунари могу отказивати послушност, а сви ће ствари схватати лично.
Имаћете времена до 23. јула да пребродите овај талас. Најбољи план је да оставите простор за кашњења, направите резервне копије података на рачунару и саслушате прије него што реагујете.
Пун Мјесец у Јарцу 29. јуна доноси завршетак радних пројеката. Завршите све што је остало недовршено и имаћете разлог за славље. За неке та лунација означава врхунац каријере.
Јупитер 30. јуна улази у Лава, гдје остаје до 26. јула 2027. Креативност, слава и лидерство спремни су за ширење. Стварајте умјетност, преузмите вођство гдје год можете и не склањајте се са главне сцене ако вам се укаже прилика.
Пошто дјеца припадају домену Лава, то може означити период у којем ће њихове потребе бити више уважене или можда почетак правог бејби-бума. Чувајте се егоманије, која током тог периода може узети маха.
Хороскоп за јун 2026. за сваки знак хороскопа
Финансије се у јуну побољшавају захваљујући вашем владару Марсу, који јури кроз сектор новца у вашој наталној карти. То су добре вијести ако желите да трошите на љетне пројекте попут баштованства или реновирања.
Међутим, можда ћете одлучити да се опустите када је љубав у питању након што Венера промијени смјер 13. јуна. То може значити вјереничко прстење, романтичне авантуре или вечерње изласке с партнером.
Млад Мјесец 14. јуна идеалан је за кратко путовање. Поведите партнера ради додатног зближавања.
Породичне и кућне ствари захтијевају вашу пажњу када Сунце 21. јуна уђе у зону дома. Могуће је да вољенима треба подршка или да се пројекат уређења дома закомпликује.
Обратите посебну пажњу на крај мјесеца. Марс ће 28. јуна ући у зону кратких путовања, што повећава могућност изненадних одлазака на пут. Такође гради диван аспект с Јупитером, што је још један космички подстицај да кренете на пут.
Ипак, ретроградни Меркур 29. јуна могао би вас натјерати да трошите новац на потребе домаћинства или поправке. То такође може ометати ваша путовања.
Пун Мјесец 29. јуна сигнализира крај једне пословне ситуације, ослобађајући вас за нове пројекте или више времена с породицом.
Улазак Јупитера у Лава 30. јуна припрема терен за фантастичну годину креативних подухвата. То би такође могло значити више романтике или принову у породици.
На почетку мјесеца пуни сте енергије захваљујући Марсу, који се удобно смјестио у вашем знаку. То вам омогућава да се ухватите у коштац с великим пројектима на послу или код куће.
Финансије су стабилне захваљујући присуству Сунца у вашој зони новца и младом Мјесецу 14. јуна, који би могао донијети узбудљиву финансијску прилику.
Ваша владајућа планета Венера 13. јуна улази у вашу породичну сферу, што је идеално за уљепшавање дома. Купите нови намјештај, прибор за башту или сезонско цвијеће, а затим пустите машти на вољу.
Обратите пажњу на трошкове везане за дом 17. јуна када Венера буде у опозицији с Плутоном јер исхитрене одлуке могле би вас скупо коштати.
Планирајте љетна путовања када Сунце 21. јуна уђе у Рака. Што будете организованији, бићете опуштенији.
Марс 28. јуна улази право у сектор зарађеног прихода, транзит који доноси напоран рад и брзо трошење новца. Већ наредног дана Меркур креће ретроградно, што компликује планове за путовања током наредних неколико недјеља.
Иако је пун Мјесец 29. јуна сјајан за далеку авантуру, мораћете да распоред држите што опуштенијим ако желите да избјегнете стресно путовање.
Ако тражите нови дом или размишљате о проширењу породице, имаћете среће када Јупитер 30. јуна уђе у Лава. Имаћете читаву годину да купујете или продајете некретнине, преуређујете дом, уређујете двориште или пожелите добродошлицу новим члановима породице.
Сунце у вашем знаку значи да је ваше вријеме да заблистате. Покажите шта знате, заузмите се за себе и дајте све од себе и припремите се да привучете пажњу. Активна зона новца наговјештава повећање прихода, што ублажава финансијске бриге. Другим ријечима, овај мјесец почиње фантастично.
Ваша креативност достиже нови ниво када Венера 13. јуна уђе у Лава. Одједном сте пуни идеја за дом или креативне пројекте. То ће вас сигурно држати заузетима док температуре настављају да расту.
Када млад Мјесец стигне 14. јуна, идеалан је тренутак за шопинг и најбољи дан да почастите себе.
Финансије настављају да се побољшавају када Сунце 21. јуна уђе у сектор зарађеног прихода. Обратите пажњу на прилике за додатну зараду и мудро инвестирајте.
Марс у вашем знаку 28. јуна доноси налет енергије који вас одржава активнима дуго након заласка сунца. Ово траје до 11. августа и одлично је за велике љетне пројекте.
Проблеми се назиру када ваш владар Меркур 29. јуна крене ретроградно. Пројекти застају, путовања постају изазовна, а трошкови расту. Останите прибрани и вјежбајте стрпљење. Измирите рачуне или направите нови буџет уз пун Мјесец 29. јуна.
Улазак Јупитера у Лава 30. јуна припрема вас за блиставу годину путовања. Очекујте кратке излете и спонтана путовања. Овај транзит вам такође помаже да без страха изразите своје најсмјелије идеје, што вас може довести до самог врха на послу. Пред вама је успон.
Ваша репутација у јуну стоји чврсто као стијена захваљујући Меркуру, Венери и Јупитеру у вашем знаку, као и Сатурну у зони каријере. То вам даје способност да пребродите сваку олују и покажете се као прави професионалац.
Финансијске награде почињу да стижу када Венера 13. јуна уплови у дио ваше наталне карте који се односи на новац. Након тога лакше ћете привлачити више новца.
Млад Мјесец 14. јуна идеалан је за угађање себи.
Ваша сезона званично почиње када Сунце 21. јуна уђе у ваш знак. Очекујте да вам самопоуздање порасте током наредне четири недјеље.
Марс у вашем сектору приватности 28. јуна савршен је за активности иза кулиса. Било да радите на строго повјерљивом пројекту или планирате рођенданска изненађења, сада можете дјеловати непримијећено.
Непријатни разговори могући су када Меркур 29. јуна крене ретроградно. Могло би вам бити тешко да прећутите оно што мислите или бисте могли рећи нешто што ће увриједити друге. Најбоље је да држите језик за зубима колико год је могуће.
Пун Мјесец 29. јуна омогућава затварање једног поглавља. Прошли односи коначно ће дјеловати као завршена прича.
Јупитер 30. јуна улази у Лава. Након годину дана проведених у вашем знаку, вријеме је да увећате своје богатство. Током наредних 12 мјесеци имаћете много прилика да проширите своје ресурсе, отплатите дугове и мудро инвестирате. Ако одиграте паметно, сљедеће године бићете у одличној финансијској форми.
Јун ће бити мјешавина друштвених активности и мирног времена за себе. Сунце у вашој зони пријатељстава значи прегршт позива, док Меркур, Венера и Јупитер наговјештавају много драгоцјеног времена само за вас и ваше самосталне хобије.
Ипак, Венера 13. јуна улази у ваш знак, појачавајући ваш фактор привлачности и отежавајући вам да кажете "не" позивима.
Млад Мјесец 14. јуна савршен је за вечерњи излазак с пријатељима.
Када Сунце 21. јуна промијени знак, имаћете жељу да више времена проводите сами. Али Марс у вашем друштвеном сектору има другачије планове - тај транзит погодује касним изласцима, обиласцима пабова и плесу под звијездама. Покушајте да пронађете равнотежу најбоље што можете.
Ретроградни Меркур 29. јуна ремети вашу способност концентрације. Такође вам отежава да задржите ствари за себе, па постоји ризик да откријете информације које би било боље сачувати у приватности.
Завршите пословне пројекте уз пун Мјесец 29. јуна. То ће вас ослободити за дуго одлагани одмор.
Јупитер од 30. јуна улази у ваш знак и ту остаје читаву годину. Овај срећни транзит повећава вам самопоуздање, поправља расположење и доноси прилике за путовања. Обиђите свијет, покажите шта знате и пустите Сунце да обасја баш вас.
Ово је одличан мјесец за вашу каријеру. Сунце снажно обасјава управо вас, омогућавајући вам да се попнете на пословној љествици.
Прославите успјехе с пријатељима када Венера 13. јуна уђе у друштвену зону ваше наталне карте.
Унапређење или нови посао могући су око младог Мјесеца 14. јуна. Када се врата отворе, закорачите. То би могла бити прилика коју већ неко вријеме прижељкујете.
Љетне забаве заузимају више вашег времена када Сунце 21. јуна уђе у Рака. Можда ћете ви бити домаћин.
Амбиција убрзава када Марс 28. јуна ускочи у ваш сектор каријере. Ваша радна енергија већ је легендарна, а сада постајете незаустављиви.
Али проблеми с пријатељима могу се појавити када ваш владар Меркур 29. јуна крене ретроградно. Неспоразуми би могли изазвати раздор. Пажљиво бирајте ријечи.
Пун Мјесец 29. јуна савршен је за романтично вече с вољеном особом.
Како се мјесец ближи крају, Јупитер на годину дана улази у ваш сектор интроспекције. Тај транзит доноси духовне увиде и емотивне пробоје. Такође је фантастичан за рад у хуманитарним установама.
Ако желите да путујете, јун је одличан мјесец, под условом да авантуре испланирате прије него што Меркур 29. јуна крене ретроградно. Када се то догоди, вјероватноћа кашњења расте, што може оставити осјећај стреса.
Најбољи дан за путовање је млад Мјесец 14. јуна. Резервишите нешто посебно тог дана, добар провод је загарантован.
Ваша каријера је у фантастичној форми захваљујући Меркуру, Венери и Јупитеру у кући репутације на почетку мјесеца. Признања и прилике су на путу.
Почните да планирате љетне друштвене активности када Венера 13. јуна уплови у Лава. Ви сте сјајан домаћин, можда је вријеме за неколико окупљања код куће.
Лидерска улога отвара се када Сунце 21. јуна промијени знак. Немојте бити стидљиви, то је ваша прилика да пређете на виши ниво.
Тригон Венере и Сатурна 25. јуна фантастичан је за вјенчања. Било да изговарате судбоносно "да" или присуствујете пријатељском слављу, дан обећава магичну атмосферу.
Марс 28. јуна разиграно улази у ваш сектор далеких путовања, што је повољно за одлазак на пут. Међутим, Меркур већ наредног дана креће ретроградно, па ће стрпљење бити неопходно.
Завршите пројекте уређења дома уз пун Мјесец 29. јуна. Средите дом и бићете спремни за госте.
Кад смо код тога, Јупитеров улазак у вашу зону пријатељстава 30. јуна припрема терен за забавну годину. Забаве, догађаји и проширен друштвени круг донијеће много радости. Тај транзит такође помаже да остварите неке од својих најдубљих жеља. Толико лијепих ствари вас очекује, пише Almanac.com.
Финансије захтијевају пажњу овог мјесеца јер неколико непредвидивих обрта могло би оптеретити ваш буџет. Ипак, Сунце освјетљава финансијске рупе, помажући вам да обуздате непотребне трошкове. Активна зона путовања чини да вам буде примамљиво да отпутујете. Ако вам финансије то дозвољавају, само напријед.
Док улазак Сунца у Рака 21. јуна обећава авантуре, ретроградни Меркур 29. јуна компликује планове. Испланирајте додатно вријеме за кашњења. Ако се појаве проблеми, остаћете хладне главе.
Ваша репутација добија сјај када Венера 13. јуна заводљиво закорачи у ваш сектор каријере.
Већ наредног дана млад Мјесец отвара нови извор прихода. То може доћи кроз посао, пореске олакшице или неочекивани новчани добитак.
Марс у Близанцима 28. јуна појачава вашу амбицију за већом зарадом. Љето би могло бити сјајно вријеме за повећање прихода захваљујући вашем труду и залагању.
Јупитер у Лаву 30. јуна доноси велике ствари за каријеру. Током наредних 12 мјесеци ваша звијезда се пење ка врху, отварајући могућности о којима нисте ни сањали. За неке Шкорпије то може значити славу. Други би могли уживати у новим позицијама или бољим пословима.
Све у свему, врата прилика биће широм отворена. За годину дана изненадићете се када видите колико сте далеко стигли.
Односи би у јуну могли бити динамични и изазовни. Сунце уноси топлину у вашу зону партнерства, док Венера, Меркур и Јупитер пружају идеалне услове за истинску блискост.
Романтично путовање могло би додатно да вас зближи када Венера 13. јуна уђе у Лава. Резервишите путовање за двоје и препустите се љубави.
Ако сте слободни, млад Мјесец 14. јуна најбољи је дан да проширите потрагу за љубав. Ако сте у вези, овај млад Мјесец идеалан је за вјеридбу, вјенчање или обнову брачних завјета.
Када Сунце 21. јуна уђе у сектор заједничких финансија ваше наталне карте, бићете спремни да удружите ресурсе с вољеном особом.
Марс 28. јуна мијења знак, појачавајући романтичне страсти. Међутим, ретроградни Меркур 29. јуна могао би довести до неспоразума у комуникацији. Мораћете да будете пажљиви ако желите да задржите добру атмосферу.
Разријешите финансијска питања око пуног Мјесеца 29. јуна. То је најбоље вријеме да исправите грешке или пропуштена плаћања.
Ваша владајућа планета Јупитер наредних годину дана пролази кроз кућу путовања. Далека путовања су ваша омиљена ствар, па су ово сјајне вијести.
Јун вас затиче запосленијима него икад на послу. Лидерска улога ставља вас у позицију шефа, дајући вам прилику да инспиришете свој тим. Меркур, Венера и Јупитер обезбјеђују да имате праве људе уз себе. Очекујте побједе.
Ваш банковни рачун расте када Венера 13. јуна пређе у сектор заједничких ресурса ваше наталне карте. То би могло доћи кроз насљедство, пореске олакшице или инвестиције.
Млад Мјесец 14. јуна сигнализира промјену позиције или нови посао. Спремни сте за напредак.
Односи захтијевају више ваше пажње када Сунце 21. јуна уплови у Рака. Ви сте одличан ослонац другима, па ћете уживати бринући о потребама вољених особа.
Пажљиво балансирајте приватни и пословни живот када Марс 28. јуна уђе у Близанце. Овај транзит обично указује на вртоглав темпо на послу, нешто што може угрозити вашу способност да се посветите партнеру.
Да ствари буду компликованије, Меркур 29. јуна креће ретроградно, што повећава вјероватноћу неспоразума. Поставите границе и успјећете да одржите хармонију. Срећом, пун Мјесец 29. јуна сјајан је за заузимање за себе.
На крају, ту је још добрих финансијских вијести. Јупитеров улазак у Лава 30. јуна припрема вас за једногодишње финансијско унапређење.
Привлачићете више новца, али је важно да њиме мудро управљате, чак и ако будете у искушењу да га брзо потрошите. Што будете штедљивији, веће су шансе да сљедеће године будете у завидној финансијској ситуацији.
Љетна љубав је на дневном реду захваљујући Сунцу које током прве три недјеље јуна пролази кроз романтични сектор ваше наталне карте.
Такође сте у одличној позицији да се ухватите у коштац с кућним обавезама захваљујући Марсу у зони дома. Средите башту, рашчистите ормар и посветите се пројектима реновирања.
Односи настављају да цвјетају када Венера 13. јуна уђе у вашу кућу партнерства. Говорите из срца и то ће ојачати вашу повезаност.
За слободне Водолије млад Мјесец 14. јуна могао би донијети новог обожаваоца. Ако сте већ у вези, та лунација може бити космички подстицај да однос озваничите.
Такође је фантастична за зачеће дјетета. Већ наредног дана Венера прави хармоничан аспект с вашом владајућом планетом Ураном, што је идеално за спонтане романтичне гестове или проналазак љубави преко пријатеља.
Сунце 21. јуна улази у Рака, стављајући вас у моћну улогу на послу. Ви сте сјајан тимски играч, па ћете бити одлични у мотивисању колега.
Марс 28. јуна уноси додатну страст у љубавни живот када промијени знак. Препустите се страсти.
Али ретроградни Меркур 29. јуна могао би да вам отежава да изразите своје потребе. Мало више промишљености прије него што проговорите помоћи ће да избјегнете непријатне ситуације.
Пун Мјесец 29. јуна одличан је за активности које радите сами. Узмите слободан дан и посветите се себи.
Јупитер већ наредног дана улази у Лава, постављајући темеље за ширење мреже контаката или љубавну срећу. Можда обоје. Како год било, година пред вама изгледа обећавајуће за везе, и љубавне и пословне.
Јун претвара ваш дом у право кошницу активности. Сунце три недјеље пролази кроз вашу породичну сферу, што може значити више дружења и окупљања.
Недјељу дана након што Сунце изађе из овог сектора 21. јуна, Марс улази и одржава забаву све до августа. Журке поред базена, касна окупљања под звијездама и породичне вечере учиниће овај мјесец незаборавним.
Млад Мјесец 14. јуна најбоља је прилика за љетне окупљање у вашем дому. Пошаљите позивнице и уживајте у улози савршеног домаћина. То је такође одличан дан за куповину некретнине ако тражите нови дом.
Ваш љубавни поглед на свијет постаје свијетлији када Сунце 21. јуна уђе у Рака. Тај транзит уноси топлину у односе и помаже вам да се зближите.
Ипак, неспоразуми су могући када Меркур 29. јуна крене ретроградно. Покушајте да размислите прије него што нешто кажете и не схватајте све превише лично.
Вече с пријатељима током пуног Мјесеца 29. јуна уноси додатну забаву у ваш мјесец. Опустите се на љетном концерту.
Прилике за запослење расту када Јупитер 30. јуна уђе у вашу зону посла. Током наредне године имаћете обећавајуће могућности за истраживање. Ажурирајте ЦВ и започните потрагу, преноси Задовољна.рс.
Друга страна овог транзита јесте побољшано здравље и квалитетнија медицинска њега. Нема бољег времена за промјену навика. Унапређена рутина подржаће ваше циљеве када је кондиција у питању.
