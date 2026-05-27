Logo
Large banner

Звао молера да окречи стан од 60 квадрата, а цијена га изненадила: "Да ли је ово нормално"

Аутор:

АТВ
27.05.2026 17:41

Коментари:

0
Звао молера да окречи стан од 60 квадрата, а цијена га изненадила: "Да ли је ово нормално"

"Да ли је ово ок цијена за кречење?", запитао се један Србин на друштвеним мрежама након што је контактирао молера да окречи стан његове мајке.

С обзиром на то да није могао самостално да расуди да ли их је мајстор жаргонски речено 'ошишао' или је цијена коју је изговорио данас на тржишту реална и донекле оправдана, обратио се Редит заједници и упитао кориснике за мишљење.

"Дакле, мамин стан од 60 квадрата, високи плафон - 3 m, са глетовањем мајстор тражи 1.500 евра. Мени се чини да је пуно, а не разумијем се и занима ме да ли ово ок цијена или нас је одрао? Набацао термине, рекао треба да се бандажира ту и тамо, заштити, попрска овим или оним, импрегнира на неколико места...", писало је у објави на поменутој друштвеној мрежи.

Да кречење оволико може да кошта, многи у коментарима нису очекивали.

Због тога су имали врло оштре, саркастичне, помало духовите и подругљиве коментаре.

"Том логиком може да заради 20.000 евра мјесечно"

"Ако уз то иде и њихов материјал и Пунто 2004. годиште, онда је океј", "Дечко, узми слободан викенд, окречи стан и зарадио си 1.500 евра", "Прије неки дан окречио 67 квадрата са 2.90 m плафоном и платио 500е (њихов материјал)... Мислио сам да је ово моје пуно, али твоје је превише", "Ако је то добра цијена, онда сам очигледно омашио професију - 1500е за (рекао бих) највише 3 дана посла... Фино се досјетио човјек", "Кућу од 80 квадрата кречимо 2 дана, искључиво зато што не можемо да је окречимо цијелу, јер док се суши фарба немамо гдје да спавамо, па је кречимо пола првог дана, пола сутрадан. Нема логике да ти неко за посао од 2 дана наплати 1.500. Сад ће да испадне да он зарађује 20.000 евра мјесечно", писали су разјарени Срби.

Поједини су навели да и техника којом фарбају зидове може да утиче, али да је свакако цијена по квадрату висока.

Које је ваше искуство са мајсторима и њиховим цијенама, када је кречење у питању?

Пишите нам у коментарима.

(Жена Блиц)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Кречење стана

кречење цијена

Кречење

молер

станови

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Кречење стана од 60 квадрата могло би вас коштати више од 700 КМ

Економија

Кречење стана од 60 квадрата могло би вас коштати више од 700 КМ

2 д

0
Крупни план руку у жутим рукавицама које чисте зид боцом са распршивачем и сунђером.

Савјети

Скините флеке са зидова без кречења: Ево шта вам је потребно

3 д

0
У граду у Српској кречење дере кожу ако то радите овако

Градови и општине

У граду у Српској кречење дере кожу ако то радите овако

2 мј

0
Ова боја краде срећу из вашег дома: Избаците је одмах!

Савјети

Ова боја краде срећу из вашег дома: Избаците је одмах!

2 мј

0

Више из рубрике

Машина за прање веша

Занимљивости

Теолог покренуо расправу на мрежама: Да ли се на црвено слово раде кућни послови?

5 ч

1
Хороскоп

Занимљивости

Дневни хороскоп за 27. мај: Шта нам звијезде данас поручују?

10 ч

0
prase bez ušiju

Занимљивости

Чудо невиђено: Родило се прасе без ушију

20 ч

0
Хороскоп

Занимљивости

Имају шесто чуло: Хороскопски знакови који имају најјачу интуицију

20 ч

0

  • Најновије

17

58

Повео па се "распао": Ролан Гарос завршен за Србина!

17

54

Бијела кућа демантовала Техеран: "Чиста измишљотина"

17

45

Кох је старински колач који многе подсјећа на д‌јетињство: Прави се од основних састојака

17

41

Звао молера да окречи стан од 60 квадрата, а цијена га изненадила: "Да ли је ово нормално"

17

35

Весна Ђогани о “проблемима” са мужем због Хариса Џиновића: "Не кајем се"

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner