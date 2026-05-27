Звао молера да окречи стан од 60 квадрата, а цијена га изненадила: "Да ли је ово нормално"

"Да ли је ово ок цијена за кречење?", запитао се један Србин на друштвеним мрежама након што је контактирао молера да окречи стан његове мајке.
С обзиром на то да није могао самостално да расуди да ли их је мајстор жаргонски речено 'ошишао' или је цијена коју је изговорио данас на тржишту реална и донекле оправдана, обратио се Редит заједници и упитао кориснике за мишљење.
"Дакле, мамин стан од 60 квадрата, високи плафон - 3 m, са глетовањем мајстор тражи 1.500 евра. Мени се чини да је пуно, а не разумијем се и занима ме да ли ово ок цијена или нас је одрао? Набацао термине, рекао треба да се бандажира ту и тамо, заштити, попрска овим или оним, импрегнира на неколико места...", писало је у објави на поменутој друштвеној мрежи.
Да кречење оволико може да кошта, многи у коментарима нису очекивали.
Због тога су имали врло оштре, саркастичне, помало духовите и подругљиве коментаре.
"Ако уз то иде и њихов материјал и Пунто 2004. годиште, онда је океј", "Дечко, узми слободан викенд, окречи стан и зарадио си 1.500 евра", "Прије неки дан окречио 67 квадрата са 2.90 m плафоном и платио 500е (њихов материјал)... Мислио сам да је ово моје пуно, али твоје је превише", "Ако је то добра цијена, онда сам очигледно омашио професију - 1500е за (рекао бих) највише 3 дана посла... Фино се досјетио човјек", "Кућу од 80 квадрата кречимо 2 дана, искључиво зато што не можемо да је окречимо цијелу, јер док се суши фарба немамо гдје да спавамо, па је кречимо пола првог дана, пола сутрадан. Нема логике да ти неко за посао од 2 дана наплати 1.500. Сад ће да испадне да он зарађује 20.000 евра мјесечно", писали су разјарени Срби.
Поједини су навели да и техника којом фарбају зидове може да утиче, али да је свакако цијена по квадрату висока.
Које је ваше искуство са мајсторима и њиховим цијенама, када је кречење у питању?
Пишите нам у коментарима.
