Ко је стјуардеса Алана Поу која осваја индустрију за одрасле?

Индустрија за одрасле име ново заштитно лице које полако осваја тржиште. 24-годишња Алана Пау (Alanna Pow) након уласка у индустрију прије двије године стиже у врх стриминг платформи које емитују садржај за одрасле.
Ова бивша стјуардеса потпуно је промијенила живот и од плате у авио индустрији прешла је на право богатство које јој доноси њен лични Онлифанс налог, али и бројне филмске куће за које ради као врхунска звијезда.
Рођена је 2002. године у Аустралији, а одрасла у Индонезији. По сопственом признању, голишаве фотографије почела је да објављује искључиво због новца. "Плата стјуардесе није била довољна. Нисам хтјела да отплаћујем хипотеку за кућу 30 година", рекла је својевремено Пау која је са 21 годином почела прво са провокативнијим фотографијама на Инстаграму.
Ова глумица пожалила се за британски Мирор да посао којим се бави јој доноси зараду, али не и љубав.
"Нисам тип који говори момку шта ради на првом састанку или директно. Нисам баш искрена по том питању, јер када момци сазнају шта радим, то се једноставно претвори у везу за једну ноћ или једноставно желе да се сретну. Ријеко стигнемо до другог састанка. Много сам се мучила са тим", пожалила са Поу.
Ипак, љубав је на крају пронашла у колеги, такође креатором садржаја на одрасле са којим заједно и снима.
Алана Поу каже да није превишла ишла "под нож". Оперисала је нос и задњицу, а посљедњу је скупо платила у Турској.
Ријеч је о фамозном "бразилском подизању задњице" због чега је под нож ишла три пута. Посљедњи одлазак је платила 43.000 фунти.
У почетку, бивша стјуардеса Алана Поу није била узнемирена због јефтиних операција у иностранству . Али опоравак је био толико бруталан да двадесетдвогодишњакиња недељама није могла да седи.
Тврди да јој је први лекар „искасапио“ задњицу и бутине, а ни други није био ништа бољи. Оставши без 18.000 фунти и исцрпљена након два путовања од 6.500 миља, Алана је одлучила да Турска више не вриједи ризика.
"Не бих препоручила Турску – осјећам се као да сам погријешила“, рекла је Алана, која се може похвалити са преко три милиона пратилаца на Инстаграму . „Први доктор ми је скинуо превише масноће са доњег дијела бутина и оставио их таласастим, због чега сам се свакодневно осјећала несигурно. Исјекао ми је бутине.“
Алана тврди да је друга клиника у Турској чак убацила и операцију носа као део уговора са ББЛ-ом како би је додатно привукла. Али док је ринопластика савршено зарасла, операције задњице су оставиле трајну штету.
