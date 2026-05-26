Зашто вам се дешава да размишљате о бившем партнеру мјесецима након раскида везе

Уколико годинама након раскида размишљате о бившем партнеру, стручњаци су појаснили разлоге зашто се то најчешће дешава.
Особе које су имале тежину у вашем животу временом се претварају у тихе трагове. Проблем не настаје од саме помисли на ту особу, већ на оно што се дешава након преиспитивања зашто још увијек мислите на ту особу и да ли сте наставили даље.
Све то покреће непотребни притисак јер сјећања на ту особу и даље постоје. Савремени поглед на емоције тада иде у једном правцу, уз мање борбе и више прихватања. Такве мисли се најчешће не појављују случајно, већ долазе у тренуцима умора, досаде, стреса или усамљености када мозак тражи познате емотивне обрасце.
Највећа грешка је покушај да све потпуно избришете, што не функционише. Оно што функционише је да престанете с враћањем на старе фотографије, замишљање сценарија, емотивне рутине везане за прошлост јер то одржава везу живом, а не сама успомена.
Умјесто тога, фокус се премијешта на садашњост. Не кроз теорију, већ кроз конкретне ствари попут нових искустава, нових људи, нових навика. Живот који се дешава сада постаје гласнији од онога што је било, пише Кликс
Стручњаци истичу да не постоји тренутак када се нешто никада више неће појавити у вашим мислима, већ постоји само тренутак када то више нема моћ над вама, а то је уједно знак да сте наставили даље.
