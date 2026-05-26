Logo
Large banner

Зашто вам се дешава да размишљате о бившем партнеру мјесецима након раскида везе

Аутор:

АТВ
26.05.2026 20:04

Коментари:

0
раскид везе
Фото: Pexel/ RDNE Stock project

Уколико годинама након раскида размишљате о бившем партнеру, стручњаци су појаснили разлоге зашто се то најчешће дешава.

Особе које су имале тежину у вашем животу временом се претварају у тихе трагове. Проблем не настаје од саме помисли на ту особу, већ на оно што се дешава након преиспитивања зашто још увијек мислите на ту особу и да ли сте наставили даље.

Све то покреће непотребни притисак јер сјећања на ту особу и даље постоје. Савремени поглед на емоције тада иде у једном правцу, уз мање борбе и више прихватања. Такве мисли се најчешће не појављују случајно, већ долазе у тренуцима умора, досаде, стреса или усамљености када мозак тражи познате емотивне обрасце.

Највећа грешка је покушај да све потпуно избришете, што не функционише. Оно што функционише је да престанете с враћањем на старе фотографије, замишљање сценарија, емотивне рутине везане за прошлост јер то одржава везу живом, а не сама успомена.

Умјесто тога, фокус се премијешта на садашњост. Не кроз теорију, већ кроз конкретне ствари попут нових искустава, нових људи, нових навика. Живот који се дешава сада постаје гласнији од онога што је било, пише Кликс

Стручњаци истичу да не постоји тренутак када се нешто никада више неће појавити у вашим мислима, већ постоји само тренутак када то више нема моћ над вама, а то је уједно знак да сте наставили даље.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

раскид везе

Љубавна веза

Љубавна афера

прељуба

Брак

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Милионер (79) тражи жену: Објавио листу захтјева

Љубав и секс

Милионер (79) тражи жену: Објавио листу захтјева

8 ч

0
Млади пар дијели њежни тренутак напољу у бујном, мирном пејзажу.

Љубав и секс

Највећа грешка на дејту која многима смета

9 ч

0
Роботска рука њежно држи црвени цвијет док жена интерагује са њим.

Љубав и секс

Дјевојка одустала од љубави са мушкарцима: Заљубила се у вјештачку интелигенцију

13 ч

0
seks fizički odnos vođenje ljubavi nevinost

Љубав и секс

Доб у којој сте изгубили невиност утиче на старење

1 д

0

  • Најновије

22

40

Муж јој завршио у логору, син умро са 6 година, а њу покосила болест: Тешка судбина пјевачице

22

22

Пољански: Западне земље игнорисале удар на Старобељски

22

14

Бизаран инцидент: Скакао и забијао се у аута, бацао се на пут, једва га обуздали

22

11

Ова земља има чак 10.000 плажа!

22

11

Познато када ће бити сахрањен Александар Нешовић Баја

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner