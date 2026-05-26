Випотник за АТВ: Хрватска води један нетранспарентан процес

"Сви знамо да је Хрватска константно у истраживањима везано за Трговску гору, води један потпуно нетранспарентан процес на начин да нису дозволили експертима из Републике Српске односно БиХ да учествују у истраживањима на Хрватској страни, да апсолутно не информишу, што су у обавези, јавност у Републици Српској у БиХ. Чак ни то да нису хтјели да узму у обзир истраживања која смо ми провели на територији Републике Српске и БиХ, налазе тих истраживања до којих смо дошли", каже Бојан Випотник, министар за просторно уређење, грађевинарство и екологију Републике Српске.
Истраживања до којих су дошли експерти из Републике Српске и БиХ показују да локација на Трговској гори не испуњава ни један од параметара да би се ту могао направити објекат. Кршења свих међународних стандарда и конвенција од стране Хрватске су документована и послата у секретаријат ЕСПОО Конвенције , наводи министар.
"На основу тих наших представки видјели су да нешто није у реду, тражили су од нас додатно појашњене свих тих наших навода које смо ми наравно аргументовано додатно појаснили и на основу тога је секретаријат ЕСПОО Конвенције заказао ово сучељавање са Хрватском прије времена. Ми смо отишли заиста спремни, са једне стране то није било толико ни тешко зато што су све чињенице, сви докази, прво и правде на нашој страни. Са друге стране заиста постоји велики скоро двадесетчетворо часовни ангажман свих институција, установа и појединаца који се баве овом темом. Прикупили смо свеобухватну документацију од ових теренских, геолошких, хидрогеолошкох, свих других врста теренских истраживања, лабораторијских налаза тих истраживања", каже Випотник.
И БиХ и Хрватска добиле су питања на које писмено требало да одговоре прије термина сучељавања. За разлику од БиХ која је добила три, Хрватска страна је добила 13 питања. Поменута три односила су се на додатна појашњења док су Хрватска питања била о свему ономе што је БиХ документовала , појашњава Випотник.
"Ми нисмо имали ни једно питање упућено нама, наравно ми смо имали прегршт питања према Хрватској страни и такође су имали заиста су имали много питања да разјасне нејасноће од чланова Секретаријата, комисије која је водила то засједање. Наша је била додатно пропраћена једном квалитетно урађеном презентацијом јер смо такође и приликом изношења доказа имали ограничено вријеме, али су ту биле додатне чињенице и наводи које нисмо у том прву сету докумената ни доставили јер тога има заиста прегршт. На крају сучељавање је трајало шест сати. Заиста пуно времена имали смо на располагању да докажемо оно што тврдимо од почетка", рекао је министар.
Према његовим ријечима,Хрватска страна је дошла потпуно неспремна као и да нису имали конкретан одговор ни на једно питање. Хрватска је добила задатак да писмено на додатне наводе на које претходно нису имали одговоре.
"Секретаријат ЕСПОО Конвенције ће сагледати самостално све то што смо им доставили и једни и други, даће приједлоге препорука. имаћемо право и једна и друга страна да дамо коментаре. Након враћених коментара они ће дати конкретне приједлоге и препоруке по њиховом саопштењу. То можемо очекивати негдје у септембру ове године. Сама препорука ЕСПОО Конвенције није обавезујућа али носи велику тежину нарочито за Хрватску која је чланица Европске уније", наводи Випотник.
БиХ има врло има врло добру стратегију равне одбране везану за проблематику Трговске горе. Хрватска одуговлачи јер нема спреман студији утицаја на животну средину, нарочито прекогранични контекст, рекао је министар Випотник.
