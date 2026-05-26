Logo
Large banner

Народна скупштина Републике Српске добила новог посланика

Аутор:

АТВ
26.05.2026 15:50

Коментари:

0
Народна скупштина Републике Српске
Фото: АТВ/Бранко Јовић

Зоран Благојевић из СНСД-а нови је посланик у Народној скупштини Републике Српске.

Како је саопштено из ове законодавне институције, Народна скупштина констатовала је престанак мандата народном посланику Миодрагу Мишићу (СНСД) и потврдила мандат народном посланику Зорану Благојевићу (СНСД).

Благојевић је потом положио свечану заклетву.

Изабран замјеник правобраниоца Републике Српске

Народна скупштина је изабрала и замјеника правобраниоца Републике Српске.

"За замјеника правобраниоца Републике Српске са сједиштем замјеника у Требињу изабрана је Марина Хербез, дипломирани правник са положеним правосудним испитом, на период од четири године", наводе из Народне скупштине.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Зоран Благојевић

СНСД

Народна скупштина Републике Српске

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Народна скупштина Републике Српске

Република Српска

Изабрани чланови Комисије за утврђивање сукоба интереса и Комисије за жалбе

1 ч

0
Народна скупштина Републике Српске сједница

Република Српска

Усвојен Извјештај о раду МУП-а Републике Српске

1 ч

0
Народна скупштина Републике Српске

Република Српска

Народна скупштина усвојила Декларацију о затварању ОХР-а

1 ч

0
Хаос у Турској: Полиција воденим топовима и сузавцем растјеривала присталице свргнутог лидера опозиције

Свијет

Хаос у Турској: Полиција воденим топовима и сузавцем растјеривала присталице свргнутог лидера опозиције

1 ч

1

Више из рубрике

Народна скупштина Републике Српске

Република Српска

Изабрани чланови Комисије за утврђивање сукоба интереса и Комисије за жалбе

1 ч

0
Народна скупштина Републике Српске сједница

Република Српска

Усвојен Извјештај о раду МУП-а Републике Српске

1 ч

0
Народна скупштина Републике Српске

Република Српска

Народна скупштина усвојила Декларацију о затварању ОХР-а

1 ч

0
Милорад Додик у Москви разговарао с новинарима из Републике Српске уочи прославе Дана побједе над фашизмом

Република Српска

Додик из Москве: Српска разговара и са Истоком и са Западом

1 ч

2

  • Најновије

16

40

Истраживање показало да недостатак сна у раном д‌јетињству може повећати ризик од аутизма

16

26

Игор Додик посјетио вртић „Панорама“: Потребна сарадња са Градском управом због капацитета вртића

16

20

Виши привредни суд у Бањалуци пресудио: БХРТ дужан да исплати РТРС више од 17,7 милона КМ

16

19

Амиџић одговорио Крњићу: За двије седмице није било 15 минута ни за писмено изјашњавање?

16

17

Нова мјера: Ученицима из породица са троје и више дјеце по 200 КМ за екскурзију

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner