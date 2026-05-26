Народна скупштина Републике Српске добила новог посланика

Аутор:АТВ
Коментари:0
Зоран Благојевић из СНСД-а нови је посланик у Народној скупштини Републике Српске.
Како је саопштено из ове законодавне институције, Народна скупштина констатовала је престанак мандата народном посланику Миодрагу Мишићу (СНСД) и потврдила мандат народном посланику Зорану Благојевићу (СНСД).
Благојевић је потом положио свечану заклетву.
Народна скупштина је изабрала и замјеника правобраниоца Републике Српске.
"За замјеника правобраниоца Републике Српске са сједиштем замјеника у Требињу изабрана је Марина Хербез, дипломирани правник са положеним правосудним испитом, на период од четири године", наводе из Народне скупштине.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Република Српска
1 ч0
Република Српска
1 ч0
Република Српска
1 ч0
Свијет
1 ч1
Република Српска
1 ч0
Република Српска
1 ч0
Република Српска
1 ч0
Република Српска
1 ч2
Најновије
16
40
16
26
16
20
16
19
16
17
Тренутно на програму