Амиџић одговорио Крњићу: За двије седмице није било 15 минута ни за писмено изјашњавање?

26.05.2026 16:19

Министар финансија и трезора у Савјету министара Срђан Амиџић
Срђан Амиџић, министар финансија и трезора у Савјету министара БиХ одговорио је на оптуже Зијада Крњића, чланa Управног одбора УИО, који је изјавио да је Амиџић намјерно сазвао сједницу УО УИО пред Курбан-бајрам.

"Грађани у БиХ и даље чекају усвајање правилника о поврату ПДВ-а при куповини прве некретнине. Иако је постојала могућност писменог изјашњавања, чланови УО УИО то нису учинили", навео је Амиџић

"Тешко је повјеровати да у двије седмице није било могуће издвојити ни 15 минута за писмено изјашњавање о материјалима, имајући у виду да је и такав начин одлучивања раније био пракса у раду УО УИО", навео је Амиџић.

Подсјећамо, сједница Управног одбора Управе за индиректно опорезивање БиХ данас није одржана због недоласка чланова Управног одбора из Федерације БиХ.

