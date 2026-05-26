Амиџић одговорио Крњићу: За двије седмице није било 15 минута ни за писмено изјашњавање?

Срђан Амиџић, министар финансија и трезора у Савјету министара БиХ одговорио је на оптуже Зијада Крњића, чланa Управног одбора УИО, који је изјавио да је Амиџић намјерно сазвао сједницу УО УИО пред Курбан-бајрам.
"Грађани у БиХ и даље чекају усвајање правилника о поврату ПДВ-а при куповини прве некретнине. Иако је постојала могућност писменог изјашњавања, чланови УО УИО то нису учинили", навео је Амиџић
"Тешко је повјеровати да у двије седмице није било могуће издвојити ни 15 минута за писмено изјашњавање о материјалима, имајући у виду да је и такав начин одлучивања раније био пракса у раду УО УИО", навео је Амиџић.
Подсјећамо, сједница Управног одбора Управе за индиректно опорезивање БиХ данас није одржана због недоласка чланова Управног одбора из Федерације БиХ.
Због чланова из ФБиХ пропала сједница УО УИО: Нема одлуке о поврату ПДВ-а
Због недостатка кворума нису били испуњени услови за одржавање сједнице и доношење одлука.
