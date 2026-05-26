Због чланова из ФБиХ пропала сједница УО УИО: Нема одлуке о поврату ПДВ-а

АТВ
26.05.2026 11:41

Управни одбор Управе за индиректно опорезивање БиХ, 26.05.2026.
Фото: АТВ

Сједница Управног одбора Управе за индиректно опорезивање неће бити одржана данас због недостатка кворума.

Управни одбор Управе за индиректно опорезивање БиХ требало је данас да разматра приједлог измјена и допуна Правилника о унутрашњој организацији у Управи, који се односи на гранични прелаз у Градишци.

Чланови Управног одбора требали су разматрати и допуне Правилника о примјени Закона о ПДВ-у, које се односе на куповину прве некретнине, као и одлуке о утврђивању привремених коефицијената за расподјелу прихода и поравнањима између корисника.

На сједницу нису дошли чланови из ФБиХ, министар финансија Федерације БиХ Тони Краљевић и експерт Владе ФБиХ Зијад Крњић, који је раније неколико пута блокирао отварање новог граничног прелаза у Градишци.

