Због чланова из ФБиХ пропала сједница УО УИО: Нема одлуке о поврату ПДВ-а

Аутор:АТВ
Сједница Управног одбора Управе за индиректно опорезивање неће бити одржана данас због недостатка кворума.
Управни одбор Управе за индиректно опорезивање БиХ требало је данас да разматра приједлог измјена и допуна Правилника о унутрашњој организацији у Управи, који се односи на гранични прелаз у Градишци.
Чланови Управног одбора требали су разматрати и допуне Правилника о примјени Закона о ПДВ-у, које се односе на куповину прве некретнине, као и одлуке о утврђивању привремених коефицијената за расподјелу прихода и поравнањима између корисника.
На сједницу нису дошли чланови из ФБиХ, министар финансија Федерације БиХ Тони Краљевић и експерт Владе ФБиХ Зијад Крњић, који је раније неколико пута блокирао отварање новог граничног прелаза у Градишци.
