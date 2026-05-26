Мазалица: Лагумџија вријеђа интелигенцију својих сународника

Аутор:

АТВ
26.05.2026 12:51

Срђан Мазалица, шеф клуба посланика СНСД-а у Народној скупштини Републике Српске
Амбасадор БиХ при УН Златко Лагумџија из петних жила се труди да пораз одметнуте бошњачке дипломатије представи као побједу, изјавио је Срни шеф Клуба посланика СНСД-а у Народној скупштини Републике Српске Срђан Мазалица.

"Разапет између политичког дебакла на међународној сцени и пословних амбиција унутар БиХ, Лагумџија је почео да вријеђа интелигенцију својих сународника и цјелокупне сарајевске јавности", истакао је Мазалица за Срну реагујући на Лагумџијину изјаву о одласку Кристијана Шмита из БиХ да циљ Бањалуке није остварен и да је, како каже, Милорад Додик изгубио.

Мазалица је нагласио да је у мору апсурдних тврдњи остало још само да каже како су он и Елмедин Конаковић заправо лобирали за одлазак Шмита, док се Република Српска залагала за његов останак у БиХ.

"Истина је, међутим, да је Лагумџију затекао најновији развој догађаја, само што за разлику од Конаковића то не жели јавно да призна. Да ствар буде гора, бошњачки политички представници до ногу су поражени у дипломатској битки за коју чак нису ни знали да се води", указао је Мазалица.

Њихова накнадна памет, навео је он, данас није ништа друго до патетичан покушај правдања сарајевској јавности, која од њих с правом очекује одговоре.

"Све њихове неуставне злоупотребе спољне политике показале су се узалудним. Узалуд су им била два сарајевска члана Предсједништва, министар иностраних послова, као и амбасадори у Њујорку и Вашингтону. Побиједила је Република Српска - и наставиће да побјеђује", поручио је Мазалица.

(Срна)

