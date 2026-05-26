Минић: Влада жели да чује шта занима младе

АТВ
26.05.2026 13:38

Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић присуствовао је конференцији младих под називом "Идеје младих за будућност Српске", на којој је истакао да је то прилика да се чује шта их занима и шта сматрају важним, те да ће Влада њихове приједлоге подржати и преточити у конкретне мјере.

"Бањалука је највећи град, па смо управо овдје започели ову причу која ће бити настављена и у другим локалним заједницама. Покушаћемо да прикупимо њихове идеје, захтјеве и приједлоге, те да их претворимо у конкретне мјере и реализације кроз одлуке Владе, образовни систем и инфраструктурне пројекте", навео је Минић.

Он је напоменуо да у Влади желе да чују шта је то што занима младе и шта сматрају важним.

Према његовим ријечима, посебно је важно то што ће путем кју-ар кода и апликације моћи директно да шаљу приједлоге и мишљења, без компликованих процедура и администрације.

