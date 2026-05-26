Цвијановић: Одлазак професора Стевића велики губитак

Српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић упутила је телеграм саучешћа породици преминулог професора Стевана Стевића, наводећи да његов одлазак представља велики губитак за ширу друштвену и научну јавност.
"С тугом сам примила вијест о смрти Стевана Р. Стевића, уваженог професора, научника, пјесника и афористичара. Његов одлазак представља велики губитак како за породицу тако и за академску и књижевну заједницу, студенте које је годинама несебично образовао", наводи се у телеграму српског члана Предсједништва БиХ.
Својим радом на факултету, наводи Цвијановићева, као и учешћем у значајним научним пројектима, Стевић је дао трајан допринос развоју економских наука и укупној интелектуалној баштини Републике Српске.
"Породици Стевић, пријатељима и сарадницима упућујем изразе најдубљег саучешћа", навела је Цвијановићева.
Некадашњи редовни професор Економског факултета у Брчком и бивши министар образовања Републике Српске Стеван Стевић преминуо је, након краће болести, у Новом Саду у 69. години.
