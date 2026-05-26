Цвијановић: Одлазак професора Стевића велики губитак

АТВ
26.05.2026 14:15

Фото: СРНА

Српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић упутила је телеграм саучешћа породици преминулог професора Стевана Стевића, наводећи да његов одлазак представља велики губитак за ширу друштвену и научну јавност.

"С тугом сам примила вијест о смрти Стевана Р. Стевића, уваженог професора, научника, пјесника и афористичара. Његов одлазак представља велики губитак како за породицу тако и за академску и књижевну заједницу, студенте које је годинама несебично образовао", наводи се у телеграму српског члана Предсједништва БиХ.

Својим радом на факултету, наводи Цвијановићева, као и учешћем у значајним научним пројектима, Стевић је дао трајан допринос развоју економских наука и укупној интелектуалној баштини Републике Српске.

"Породици Стевић, пријатељима и сарадницима упућујем изразе најдубљег саучешћа", навела је Цвијановићева.

Некадашњи редовни професор Економског факултета у Брчком и бивши министар образовања Републике Српске Стеван Стевић преминуо је, након краће болести, у Новом Саду у 69. години.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Лидер СНСД-а Милорад Додик допутовао је у Москву гдје ће учествовати на Међународном форуму о безбједности.

Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић присуствовао је конференцији младих под називом "Идеје младих за будућност Српске", на којој је истакао да је то прилика да се чује шта их занима и шта сматрају важним, те да ће Влада њихове приједлоге подржати и преточити у конкретне мјере.

