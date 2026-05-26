Општина у Српској за рођење првог дјетета даје 4.000 КМ, а за треће дијете 10.000 КМ

Општинска управа Трново обезбиједиће ове године 4.000 КМ за рођење првог дјетета, 6.000 КМ за рођење другог, те 10.000 КМ за рођење трећег, колико ће издвојити и за рођење сваког наредног дјетета, рекао је Срни начелник општине Мирослав Бјелица.
Бјелица је навео да је, у складу са мјерама пронаталитетне политике, за склапање брака планирано 500 КМ, а исти износ предвиђен је као једнократна помоћ и за полазак дјетета у први разред.
Према његовим ријечима, за основце су бесплатни уџбеници, бесплатан је и боравак дјеце у играоници "Радост", превоз за средњошколце, а ту је и подршка за матуру и одлазак на екскурзије.
Он је истакао да општина вишечланим породицама додјељује једнократну помоћ од 300 КМ за свако малољетно дјете, те студентима и бруцошима мјесечне стипендије од 150 КМ.
Бјелица каже да је бесплатна и школа скијања на Јахорини за дјецу школског узраста.
"Овим мјерама покушавамо да задржимо младе на подручју општине Трново и да побољшамо квалитет живота", поручио је Бјелица.
