Logo
Large banner

Општина у Српској за рођење првог дјетета даје 4.000 КМ, а за треће дијете 10.000 КМ

Аутор:

АТВ
26.05.2026 14:46

Коментари:

1
Новац
Фото: ATV

Општинска управа Трново обезбиједиће ове године 4.000 КМ за рођење првог дјетета, 6.000 КМ за рођење другог, те 10.000 КМ за рођење трећег, колико ће издвојити и за рођење сваког наредног дјетета, рекао је Срни начелник општине Мирослав Бјелица.

Бјелица је навео да је, у складу са мјерама пронаталитетне политике, за склапање брака планирано 500 КМ, а исти износ предвиђен је као једнократна помоћ и за полазак дјетета у први разред.

мува

Савјети

Један лимун је довољан да се ријешите мува у дому: Ево шта требате урадити

Према његовим ријечима, за основце су бесплатни уџбеници, бесплатан је и боравак дјеце у играоници "Радост", превоз за средњошколце, а ту је и подршка за матуру и одлазак на екскурзије.

Он је истакао да општина вишечланим породицама додјељује једнократну помоћ од 300 КМ за свако малољетно дјете, те студентима и бруцошима мјесечне стипендије од 150 КМ.

Бјелица каже да је бесплатна и школа скијања на Јахорини за дјецу школског узраста.

љето врућина

Свијет

Необичан феномен у Европи доноси високе температуре и спречава хлађење

"Овим мјерама покушавамо да задржимо младе на подручју општине Трново и да побољшамо квалитет живота", поручио је Бјелица.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Трново

Мирослав Бјелица

Источно Сарајево

Помоћ

финансијска подршка

Коментари (1)
Large banner

Прочитајте више

Радник мртвачнице Болнице Градишка осумњичен за малверзације ”тешке” 30.000 КМ

Хроника

Радник мртвачнице Болнице Градишка осумњичен за малверзације ”тешке” 30.000 КМ

2 ч

1
Марија Захарова

Свијет

Захарова: Кијев никада неће вратити новац Западу

2 ч

0
Цвијановић: Одлазак професора Стевића велики губитак

Република Српска

Цвијановић: Одлазак професора Стевића велики губитак

2 ч

0
Јелена Карлеуша

Сцена

Карлеуша објавила списак који је многе изненадио: Поменула и Александру Пријовић

2 ч

2

Више из рубрике

Градоначелник Источног Сарајева Љубиша Ћосић, представници градских општина и директор Меморијалног центра Републике Српске Денис Бојић потписали су данас меморандум о институционалној сарадњи у области документовања страдања српског народа током Одбрамбено-отаџбинског рата на подручју Сарајева и Сарајевско-романијске регије.

Градови и општине

Потписан меморандум о документовању страдања Срба

1 д

0
Уклоњен споменик са усташким симболом у Модрану код Дервенте

Градови и општине

Уклоњен споменик са усташким симболом у Модрану код Дервенте

2 д

0
Градоначелник Лакташа Мирослав Бојић

Градови и општине

Бојић: Уз подршку Владе Српске реализација важних пројеката у Лакташима

2 д

1
Конференција "Требиње 2026 - Градимо регион"

Градови и општине

Конференција "Требиње 2026 - Градимо регион" отвара нову еру инвестиција и развоја

2 д

0

  • Најновије

16

40

Истраживање показало да недостатак сна у раном д‌јетињству може повећати ризик од аутизма

16

26

Игор Додик посјетио вртић „Панорама“: Потребна сарадња са Градском управом због капацитета вртића

16

20

Виши привредни суд у Бањалуци пресудио: БХРТ дужан да исплати РТРС више од 17,7 милона КМ

16

19

Амиџић одговорио Крњићу: За двије седмице није било 15 минута ни за писмено изјашњавање?

16

17

Нова мјера: Ученицима из породица са троје и више дјеце по 200 КМ за екскурзију

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner