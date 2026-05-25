Потписан меморандум о документовању страдања Срба

Градоначелник Источног Сарајева Љубиша Ћосић, представници градских општина и директор Меморијалног центра Републике Српске Денис Бојић потписали су данас меморандум о институционалној сарадњи у области документовања страдања српског народа током Одбрамбено-отаџбинског рата на подручју Сарајева и Сарајевско-романијске регије.
Меморандумом је предвиђено обезбјеђивање студијског простора за снимање и израду видео-свједочанстава, као и формирање стручног тима који ће ове послове обављати у сарадњи са организацијама проистеклим из Одбрамбено-отаџбинског рата и сарадницима из градских општина.
Снимљена свједочанства биће дио поставке музеја посвећеног стварању Републике Српске и архива Меморијалног центра Републике Српске, а биће доступна и граду Источно Сарајево за потребе презентације и меморијализације страдања.
Ћосић је након потписивања меморандума рекао да ће кроз активности које ће се спроводити бити приказана истина о страдању Срба и српског народа на овом подручју, истичући да је вријеме да се Србима скине етикета коју им годинама неправедно и незаслужено лијепе.
"Овај посао не радимо само због себе и оних људи који су створили Републику Српску, већ и због своје дјеце, која треба да чују и да никада не забораве ова свједочанства. У савременом добу то је најбоље могуће кроз дигитализацију, аудио-визуелизацију и све оно што ће бити праћено кроз ове активности", изјавио је Ћосић новинарима, преноси Срна.
Он је појаснио да меморандум подразумијева аудио-визуелне записе породица погинулх, заробљених и несталих војника и цивила, те да ће на тај начин бити створена база Меморијалног центра Републике Српске, која није само пука статистичка база, већ процес документовања историје Републике Српске.
Бојић је изразио наду да ће снимљеним свједочанствима о страдањима Срба на овом подручју будућим генерацијама бити остављен материјал који је довољно снажан да их и политички, али и историјски обликује, те да одговоре свим изазовима са којима се српски народ у континуитету сусреће, а један од највећих је историјски ревизионизам који је константно присутан над српским народом.
"Пред нама је огроман, изазован и национално важан посао који ћемо, сигуран сам, кроз ову синергију и заједничку идеју урадити на начин достојан сваке наше жртве", нагласио је Бојић.
Бојић је рекао да су све општине у саставу града дале пуну подршку овој идеји, те позвао све оне који су током Одбрамбено-отаџбинског рата изгубили члана породице да скупе храбрости и причају о томе.
"Надам се да ћемо ускоро, са заједничком мисијом и разумијевањем да смо на истом националном путу, бити достојни сваке проливене капи крви оних захваљујући којима данас стојимо овдје слободни своји на своме", навео је Бојић.
Предсједник Републичке организације породица заробљених, погинулих бораца и несталих цивила Исидора Граорац рекла је да ће снимљена свједочења бити пренесена свим будућим генерацијама које буду жељеле да сазнају шта се дешавало на простору Републике Српске.
"Само на простору Сарајевско-романијске регије страдало је више од 4.000 бораца и цивила, који треба заувијек да остану уписани у историју и културу памћења нашег народа", рекла је Граорчева.
Дијете погинулог борца Драгана Кусмук позвала је све чланове породица погинулих бораца и цивила да оставе свједочанство о својим најмилијим, те да у историји остане забиљежено да је остало нешто иза њих.
Начелник Трнова Мирослав Бјелица истакао је да је ова општина једна од најстрадалнијих у Републици Српској, те да ће локална управа дати све своје капацитете како би овај пројекат био одрађен на најбољи могући начин.
Након потписивања меморандума потписници су обишли просторију у Градској управи која ће бити кориштена за потребе снимања и документовања видео-материјала.
