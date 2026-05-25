Ево како зауставити свраб од уједа комараца за неколико секунди

25.05.2026 17:07

Комарац
Фото: pexels/Egor Kamelev

Са доласком лета и топлијих температура, све је више комараца. Њихова активност је најизраженија током топлих и влажних љетњих мјесеци, а у зависности од временских услова, могу остати присутни до јесени.

Иако уједи комараца обично нису опасни, могу бити веома непријатни због црвенила, отока и јаког свраба. Срећом, постоје једноставни начини да се свраб ублажи за само неколико секунди, пише Express.co.uk .

Докторски трик за тренутно олакшање

Др Триша Пасрича, љекарка и ауторка са Харвардским образовањем, подијелила је своје знање о томе како се ријешити свраба коже на друштвеним мрежама, објављујући научно доказану методу. „Ако вас уједе комарац, рећи ћу вам нешто што ће вам буквално промијенити живот“, почела је др Пасрича. „Не чешите се. Умјесто тога, урадите оно што ја радим: само њежно протрљајте подручје са два прста.“

Наука која стоји иза методе

Па како ова метода функционише? Др Пасрича је објаснила да су научници са Медицинског факултета Милер Универзитета у Мајамију открили да миловање коже може зауставити сигнал свраба у самом извору. Наиме, када комарац уједе, нервна влакна у кожи се активирају неравномерно, и управо тај контраст између стимулисаних и нестимулисаних влакана изазива осјећај свраба.

Нежно трљање мјеста пецкања и околине ствара снажан контрасигнал који потискује непријатан, спречавајући информације о сврабу да дођу до мозга. Др Пасрича вјерује да би иста метода могла да помогне и у ублажавању свраба изазваног екцемом.

„Ако трљамо на овај начин, заправо уклањамо тај контраст. А ево најбољег дјела - не морате да трљате тачно подручје гдје је убод. Довољно је да трљате било гдје унутар истог дерматома“, додала је.

(индекс)

