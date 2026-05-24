Помозите себи прије него се ствари погоршају: Када је вријеме за годишњи одмор?

Ако осјећате да сте на измаку снаге, најбоље рјешење би било да одете на одмор или додијелите неке своје обавезе другима.
Изгарање или burnout је озбиљно стање које може узроковати дугорочну штету вашем менталном и физичком здрављу, стога је важно знати које симптоме потражити у себи, тако да можете да помогнете себи прије него што се ствари погоршају.
Путем ових 12 фаза изгарања које су развили психолози Херберт Ф. и Гаил Н., открићете јесте ли тренутно у којој ћете препознали како оне утичу на ваше здравље. Након што одредите слободно вријеме за себе, направите листу свих задатака које треба да обавите и одлучите који су неопходни, а који могу да се одложе за касније.
Можете да потражите помоћ породице или пријатеља, радних колега, а постоји и много других начина за проналажење помоћи у свакодневним задацима попут чишћења по кући и слично.
1. Осјећате снажну потребу да стално морате да се доказујете.
2. Радите све више и више како бисте се доказали због чега сте постали "зависник" о послу.
3. Занемарујете сопствене потребе, не спавате добро, не једете квалитетно, смањујете друштвени живот.
4. Улазите у конфликте са другима, кривите њих или одређену ситуацију за стање и стрес у којем се налазите.
5. Мијењате своје вриједности како бисте се више усресредили на посао, док вам пријатељи и породица нису толико важни као ваш рад.
6. Поричете проблеме који расту због стреса на послу, перципирате друге на послу као глупе, лијене, захтијевне или недисциплиноване.
7. Све мање учествујете у породичном и друштвеном животу.
8. Ваши најближи су узрујани због вашег понашања
9. Више се не осјећате као да сте то ви, не осјећате да вриједите, а не гајите тај осећај ни према другима.
10. Осјећате се празно и отупјело, због чега почињете да пијете алкохол, пушите, окрећете се сексу и дроги.
11. Осјећате се депресивно, изгубљено и потпуно исцрпљено, будућност вам се чини тмурна.
12. Доживљавате ментални и физички колапс.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
