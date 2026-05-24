Хотелски трикови од два састојка за најмекше пешкире

24.05.2026 13:02

Бијели пешкири са црним пругама.
Фото: Pexels

Мекани пешкири не долазе од скупих омекшивача, већ из два састојка која већина нас држи на дохват руке, поред шпорета и поред судопере. Бијело сирће и сода бикарбона коштају мање од 50 динара, а хотели их користе деценијама уназад.

Иронија је да управо омекшивач, који купујемо да би пешкир био мекши, временом ради супротно.

Зашто пешкири постају као шмиргла

У већини станова у Србији вода је тврда, машина је претрпана, а омекшивач се сипа у сваки циклус. Резултат је пешкир који гребе лице и упија воду отприлике као пластична кеса. Омекшивач оставља танак воштани слој на памучним влакнима и с времена на време баш тај слој претвара фротир у даску.

Додајте томе и сушење на радијатору зими, кад веш стоји сатима у истом положају, и добијате текстуру која подсјећа на картон. Висока температура прања преко 60 степени додатно убрзава пропадање влакана.

Хотелски трик са бијелим сирћетом

Дејан Димитров, директор сервиса Лаундрихеап, каже да хотели рутински користе комбинацију сирћета и соде бикарбоне. Рецепт је банално једноставан. Сипајте 250 мл бијелог дестилованог сирћета директно у бубањ, заједно са уобичајеном дозом течног детерџента, и оперите пешкире на програму који иначе користите.

Сирће раствара каменац из тврде воде и скида наталожени омекшивач из старих прања. Брине вас мирис? Не треба. Послије испирања пешкир мирише неутрално, не на туршију.

Сода бикарбона за паперјасти ефекат

Сода иде у сљедеће прање, не у исто са сирћетом. Помијешајте осам кашика соде бикарбоне са детерџентом прије него што убаците веш. Тако се влакна отпуштају, прљавштина која се годинама хватала коначно излази, а пешкир послије два-три оваква прања заиста постаје паперјаст.

Да ли сирће оштећује веш машину

Не, бијело дестиловано сирће у количини од 250 мл по циклусу не оштећује гумице ни бубањ. Напротив, редовно уклања каменац из цијеви и гријача, што продужава вијек машине.

Мокри пешкир у бубњу је грешка број један

Сасвим друга прича је сушење. Мокри пешкири који одстоје у машини три-четири сата добијају онај препознатљив влажан задах по буђи, који послије ниједно прање не скида из прве. Исциједите их чим циклус стане и развуците их равно, не нагужване преко једне шипке.

Џесика Ханлеј из бренда Пиглет ин Бед додаје још један детаљ који већина нас прескаче. Пешкире перите одвојено од одеће, јер у заједничком циклусу прелазе бактерије са чарапа и доњег веша право у фротир којим бришете лице.

Слагање које продужава живот пешкиру

Ситница која мијења ствар. Држите краћи крај у висини груди, па сваку ивицу преклопите ка супротној, да добијете три уредне трећине. Слажите их у ормар са савијеном ивицом окренутом напоље, да их извлачите без распадања стуба.

Тако сложени пешкири не губе облик, не хватају прашину по наборима и остају мекани дуже. Комбинација сирћета, соде и правилног слагања, све то кошта мање од једног флашице омекшивача.

(Крстарица)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

