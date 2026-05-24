Хотелски трикови од два састојка за најмекше пешкире

Мекани пешкири не долазе од скупих омекшивача, већ из два састојка која већина нас држи на дохват руке, поред шпорета и поред судопере. Бијело сирће и сода бикарбона коштају мање од 50 динара, а хотели их користе деценијама уназад.
Иронија је да управо омекшивач, који купујемо да би пешкир био мекши, временом ради супротно.
У већини станова у Србији вода је тврда, машина је претрпана, а омекшивач се сипа у сваки циклус. Резултат је пешкир који гребе лице и упија воду отприлике као пластична кеса. Омекшивач оставља танак воштани слој на памучним влакнима и с времена на време баш тај слој претвара фротир у даску.
Додајте томе и сушење на радијатору зими, кад веш стоји сатима у истом положају, и добијате текстуру која подсјећа на картон. Висока температура прања преко 60 степени додатно убрзава пропадање влакана.
Дејан Димитров, директор сервиса Лаундрихеап, каже да хотели рутински користе комбинацију сирћета и соде бикарбоне. Рецепт је банално једноставан. Сипајте 250 мл бијелог дестилованог сирћета директно у бубањ, заједно са уобичајеном дозом течног детерџента, и оперите пешкире на програму који иначе користите.
Сирће раствара каменац из тврде воде и скида наталожени омекшивач из старих прања. Брине вас мирис? Не треба. Послије испирања пешкир мирише неутрално, не на туршију.
Сода иде у сљедеће прање, не у исто са сирћетом. Помијешајте осам кашика соде бикарбоне са детерџентом прије него што убаците веш. Тако се влакна отпуштају, прљавштина која се годинама хватала коначно излази, а пешкир послије два-три оваква прања заиста постаје паперјаст.
Не, бијело дестиловано сирће у количини од 250 мл по циклусу не оштећује гумице ни бубањ. Напротив, редовно уклања каменац из цијеви и гријача, што продужава вијек машине.
Сасвим друга прича је сушење. Мокри пешкири који одстоје у машини три-четири сата добијају онај препознатљив влажан задах по буђи, који послије ниједно прање не скида из прве. Исциједите их чим циклус стане и развуците их равно, не нагужване преко једне шипке.
Џесика Ханлеј из бренда Пиглет ин Бед додаје још један детаљ који већина нас прескаче. Пешкире перите одвојено од одеће, јер у заједничком циклусу прелазе бактерије са чарапа и доњег веша право у фротир којим бришете лице.
Ситница која мијења ствар. Држите краћи крај у висини груди, па сваку ивицу преклопите ка супротној, да добијете три уредне трећине. Слажите их у ормар са савијеном ивицом окренутом напоље, да их извлачите без распадања стуба.
Тако сложени пешкири не губе облик, не хватају прашину по наборима и остају мекани дуже. Комбинација сирћета, соде и правилног слагања, све то кошта мање од једног флашице омекшивача.
(Крстарица)
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
