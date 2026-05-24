Опада квалитет воде у хрватском дијелу Јадрана

24.05.2026 12:30

Море у близини стијена, Пула Хрватска.
Квалитет воде у хрватском дијелу Јадранског мора опада, показује извјештај Европске агенције за животну средину.

Хрватска је прије двије године била трећа у ЕУ по квалитету воде у Јадранском мору, а према извјештају Европске агенције, пала је на пето мјесто.

Стручњак за квалитет морске воде и виши научни сарадник на Институту за океанографију и рибарство Хрватске Славен Јозић упозорио је да ће, ако квалитет морске воде, настави да се погоршава, посљедице бити и економске, а не само еколошке.

Јозић је рекао да су најпроблематичнија подручја Каштела и Ријеке, конкретно подручје Кантриде, гдје већ дуго постоје локације под знатним притиском загађивача.

Навео је и да су системи канализације, пречишћивача отпадних вода и управљања отпадом често неадекватни за претјерана оптерећења током туристичке сезоне, преносе хрватски медији.

Он је рекао да је један од проблема и наутички туризам јер је број марина, везова и пловила посљедњих година знатно растао, а стручњаци упозоравају да раст често није пратио одговарајући развој система заштите животне средине и инфраструктуре за прихват отпада и отпадних вода.

Додатни стрес за Јадран су и климатске промјене и раст температуре мора, који погодује размножавању и дужем преживљавању бактерија и већем ризику од загађења и инфекција.

(СРНА)

