Драма у Хрватској: Нестале двије дјевојчице, сви на ногама

23.05.2026 18:29

Фото: МУП Хрватске

Двије малољетне особе нестале су данас мало послије 12 часова из насеља на бјеловарском подручју.

Како јављају хрватски медији ради се о двије дјевојчице старости тринаест година.

Хрватска полиција је за "Мој портал" потврдила да је нестанак пријављен у 14.05 часова.

У потрагу је одмах укључен велики број људи - уз полицију, на терену су припадници горске службе спасавања, локални ловци и бројни мјештани који претражују подручје.

Према незваничним информацијама, ријеч је о двјема дјевојчицама узраста од 13 година.

Како би се терен што брже и детаљније претражио, у акцију се укључују пси трагачи, а "Мој портал" пише да су подигнути и дронови који ће ситуацију надгледати из ваздуха.

