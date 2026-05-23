Бруталан напад на матуранте у Загребу: Једном од њих избијени зуби

Дан који ће други матуранти памтити само по лудим прославама, неколицини младића у сјећању ће остати и због бруталног напада. Наиме, како су рекли, на њих су на загребачком Бундеку током прославе посљедњег дана школе (норијаде) у петак насрнула двојица мушкараца, која су ничим изазвана једном младићу избила зубе, док је другом због снажних удараца у главу лице пуно масница.
- Сједио сам на трави са тројицом пријатеља и до нас је сјео непознати мушкарац и почео да пали картонску кутију од пице. Ми смо ћутали јер нисмо хтјели проблеме, али он је онда устао и од другара тражио пиштољ на воду - испричао је Ивано.
Међутим, Ноа није желио да му га да.
- Мушкарац му је узео пиштољ из руку, почео да прска около и онда је Ноу пар пута попрскао по лицу. Пиштољ му је вратио, па га поново тражио назад. Ноа опет није хтио да му га да и овај му је ударио шамар, али је закачио пиштољ, повриједио се и тада је полудио - присјетио се Ивано.
Матуранти, који су тада стајали на ногама, покушали су да га смире.
- Кренуо је према Нои и ја сам стао између њих. Смирио се на три секунде и онда поново кренуо на Ноу - рекао је Ивано.
Одједном је дошао и други непознати мушкарац, за којег Ивано каже да је очигледно био нападачев пријатељ.
- Залетио се и свом снагом ударио Ноу у лице. Мене је неко гурнуо и добио сам један или два ударца у главу. Не могу тачно да се сјетим шта је било, али два зуба су ми пукла - испричао је.
- Испљувао сам зубе, рекао другарима да су ми зуби избијени и да морамо да се склонимо - додао је.
Након напада су отишли до полицајаца који су се налазили на Бундеку.
- Полиција нам је рекла да одемо до Хитне помоћи. Прегледан сам у Клиничкој болници Дубрава и установљено је да су ми зуби сломљени - објаснио је Ивано.
Његов пријатељ Ноа отишао је у другу болницу, а данас има маснице по лицу.
- Касније ми је рекао да је тај мушкарац покушао да га удари са обје шаке одједном како би му пробио бубне опне - напоменуо је.
Ивано је јуче дао изјаву о инциденту и полицији. Касније су схватили да су нападача, док су прије инцидента снимали једни друге, случајно ухватили у позадини.
- Био је то старији, крупнији лик, није био ученик. Није носио мајицу норијаде нити натпис средње школе. Питали смо га шта ту ради и у коју школу иде, а он је одговорио да је школу давно завршио - рекао је Ивано.
(Дневник.хр)
