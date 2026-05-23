Logo
Large banner

Бруталан напад на матуранте у Загребу: Једном од њих избијени зуби

Аутор:

АТВ
23.05.2026 15:34

Коментари:

0
полиција Хрватска
Фото: МУП Хрватске

Дан који ће други матуранти памтити само по лудим прославама, неколицини младића у сјећању ће остати и због бруталног напада. Наиме, како су рекли, на њих су на загребачком Бундеку током прославе посљедњег дана школе (норијаде) у петак насрнула двојица мушкараца, која су ничим изазвана једном младићу избила зубе, док је другом због снажних удараца у главу лице пуно масница.

- Сједио сам на трави са тројицом пријатеља и до нас је сјео непознати мушкарац и почео да пали картонску кутију од пице. Ми смо ћутали јер нисмо хтјели проблеме, али он је онда устао и од другара тражио пиштољ на воду - испричао је Ивано.

policija hrvatska

Регион

Тешка несрећа у Хрватској, међу повријеђенима и дијете

Међутим, Ноа није желио да му га да.

- Мушкарац му је узео пиштољ из руку, почео да прска около и онда је Ноу пар пута попрскао по лицу. Пиштољ му је вратио, па га поново тражио назад. Ноа опет није хтио да му га да и овај му је ударио шамар, али је закачио пиштољ, повриједио се и тада је полудио - присјетио се Ивано.

Матуранти, који су тада стајали на ногама, покушали су да га смире.

- Кренуо је према Нои и ја сам стао између њих. Смирио се на три секунде и онда поново кренуо на Ноу - рекао је Ивано.

болница

Свијет

Дјевојчица (6) умрла након операције слијепог цријева: Родитељима речено да врате посљедњи дјечији додатак

Одједном је дошао и други непознати мушкарац, за којег Ивано каже да је очигледно био нападачев пријатељ.

- Залетио се и свом снагом ударио Ноу у лице. Мене је неко гурнуо и добио сам један или два ударца у главу. Не могу тачно да се сјетим шта је било, али два зуба су ми пукла - испричао је.

- Испљувао сам зубе, рекао другарима да су ми зуби избијени и да морамо да се склонимо - додао је.

Након напада су отишли до полицајаца који су се налазили на Бундеку.

- Полиција нам је рекла да одемо до Хитне помоћи. Прегледан сам у Клиничкој болници Дубрава и установљено је да су ми зуби сломљени - објаснио је Ивано.

СпејсИкс ракета

Наука и технологија

Лансирано најмоћније "свемирско чудовиште" у историји: "Корак ближе Марсу"

Његов пријатељ Ноа отишао је у другу болницу, а данас има маснице по лицу.

- Касније ми је рекао да је тај мушкарац покушао да га удари са обје шаке одједном како би му пробио бубне опне - напоменуо је.

Ивано је јуче дао изјаву о инциденту и полицији. Касније су схватили да су нападача, док су прије инцидента снимали једни друге, случајно ухватили у позадини.

Временска прогноза

Друштво

Сутра сунчано и топлије, у Херцеговини и даље јака бура

- Био је то старији, крупнији лик, није био ученик. Није носио мајицу норијаде нити натпис средње школе. Питали смо га шта ту ради и у коју школу иде, а он је одговорио да је школу давно завршио - рекао је Ивано.

(Дневник.хр)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Загреб

Хрватска

Матуранти

инцидент

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Један предмет у кухињи има више бактерија него даска за ВЦ: Мијењајте га сваких 7 дана

Савјети

Један предмет у кухињи има више бактерија него даска за ВЦ: Мијењајте га сваких 7 дана

2 ч

0
Удес на брзој цести Клашнице-Бањалука изазвао гужве

Хроника

Удес паралисао саобраћај: Колапс на брзој цести Бањалука-Клашнице

2 ч

0
Јагњад затворена у штали.

Србија

Српска јагњад одлетјела у Алжир: Ево колико су коштале авионске карте за њих

2 ч

0
Запаљен аутомобил Баке Прасета

Сцена

Потврђена оптужница против мушкарца за којег се сумња да је запалио аутомобил Баке Прасета

2 ч

0

Више из рубрике

Policija Hrvatska MUP Hrvatske

Регион

Тешка несрећа у Хрватској, међу повријеђенима и дијете

2 ч

0
Болесни детаљи из затвора: Алексић кувао мачке, па "частио" друге затворенике

Регион

Болесни детаљи из затвора: Алексић кувао мачке, па "частио" друге затворенике

2 ч

0
Ротација на полицијском аутомобилу.

Регион

Тешка несрећа у Македонији: Четворо страдалих, међу њима оперски пјевач и његов син

4 ч

0
Аутомобил полиције Црне Горе.

Регион

На Цетињу током ноћи запаљена два аутомобила, огласила се полиција

4 ч

0

  • Најновије

17

18

Рубио: Остварен одређени напредак у спору између Вашингтона и Ирана

17

15

Тежак судар у БиХ, саобраћај отежан

17

08

Народ прича: Седмочлана породица Бановић из Кнежева с љубављу чува своје стадо и традицију

17

05

Омражене сандале из Југославије ће бити у тренду овог љета

16

59

Самохрани отац из Бањалуке од овчарства школује дјецу и чува огњиште

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner