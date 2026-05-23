Чак 8.000 људи у колони: ЕЕС систем направио пакао на граници

Стотине породица које су кренуле из Велике Британије на продужени празнични викенд остале су заробљене у саобраћајном колапсу испред луке Довер у суботу ујутру, усљед увођења граничних контрола Европске уније.
Путници на трајектима који путују у Европу суочили су се са чекањем од најмање сат и по у самој луци док чекају да прођу граничне контроле, саопштила је управа луке Довер у најновијем извјештају.
Међутим, туристи су пријавили да су чекали још додатна два сата само да би уопште ушли у луку, док је на околним путевима владао "потпуни саобраћајни колапс".
Очекује се да ће субота бити најпрометнији дан у луци од почетка године, са више од 8.000 путника. Породице ће такође морати да издрже неуобичајено високе мајске температуре док чекају да се укрцају на трајекте. Очекује се да ће максимална температура у Доверу у суботу достићи 25 степени, а за југоисток земље на снази је наранџасти метеоаларм због врућине.
— The Mirror (@DailyMirror) May 23, 2026
Ово је први празнични период од имплементације новог Система уласка/изласка (ЕЕС) Европске уније, који подразумијева регистровање отисака прстију и фотографисање путника, преноси "Телеграф".
Комплетан систем у луци Довер још увијек није у потпуности оперативан и даље се чека инсталација француске технологије. Због тога је француска гранична полиција ручно креирала записе о путницима на источним доковима.
Међутим, око 9:30 ујутру, пасошка контрола је донијела одлуку да суспендује Европски систем уласка/изласка и врати се на аналогно лупање печата у пасоше, у покушају да се ублаже гужве које су се створиле широм града.
Даг Банистер, извршни директор луке Довер, изјавио је за "Индепендент" да су ове мјере ублажавања примијењене "јер је загушење кроз град било превише озбиљно".
Розамунд Хол, која је путовала у Француску са својим партнером Полом и четворогодишњим сином, разговарала је за "Индепендент" у суботу ујутру око 8:30 и рекла да већ дуже од два сата покушавају да уђу у луку.
"Сви путеви који воде у Довер су у потпуном колапсу", рекла је она.
"Чини се да контрола саобраћаја нема контролу над оним што се дешава и веома је тешко добити информације о томе колико траје процедура", додала је.
"Путујем у конвоју са родитељима за Француску и они су испред нас. Рекли су да је, када су ушли у саму зону луке, тамо такође било невјероватно споро. Улазите у нови застој. Ушли су у зону луке око 6:50 ујутру и тек су сада прошли пасошку контролу, што је скоро сат и 45 минута, а то не рачуна огромну гужву да се уопште стигне дотле".
Рекла је да је њен аутомобил и даље удаљен око миљу од улаза у луку, али да "путеви изгледају као паркинг, све стоји, потпуни је колапс”.
Госпођа Хол, која пише о винима за "Индепендент", описала је ситуацију ријечима:
"Саобраћај је изузетно густ из правца ауто-пута М20, а потпуни колапс је на спуштању са прилаза А2, што су два главна пута која воде у зону луке. Људи који долазе кроз сам Довер и покушавају да се укључе, враћају се назад на главне магистралне путеве. Путујемо трајектима компаније П енд О и требало је да испловимо у 9 ујутру. Рекли су нам да не долазимо раније од два сата прије затварања чекирања, што би за мој трајект у 9 сати било у 6 ујутру. Пратили смо та упутства и циљали да стигнемо око 6:20 ујутру. Смијешно је што је овако, а ситуација се неће нимало побољшати када дође љето".
Сајмон Калдер, уредник туристичке рубрике у "Индепенденту" који се налази у Доверу, рекао је:
"Нажалост, ако сте један од 8.000 ппутника које јутрос и током остатка дана крећу у иностранство, идући трајектом за Кале или Данкерк, предстоји вам чекање. Гледам преко пута и аутомобили чекају дуж цијелог пута А20 који води у Довер. Испред себе видим око хиљаду аутомобила који су овдје још од зоре. Уобичајено би се надали да могу да обраде око 800 аутомобила по сату, али ја не видим ни приближно толики интензитет".
