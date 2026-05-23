Оженио се Доналд Трамп Млађи

Син америчког предсједника, Доналд Трамп Млађи, службено се вјенчао на Флориди. Изговорио је званично "да" својој вјереници Бетини Андерсон.
Према писању ТМЗ-а, пар је у четвртак завршио сву потребну правну процедуру у округу Палм Бича на Флориди како би могао да организује вјенчање ван територије Сједињених Америчких Држава.
Сви неопходни папири за склапање брака завршени су пред надлежним службама, а брачну процедуру званично је потврдио адвокат за некретнине Бред Мекфирсон, дугогодишњи сарадник породице Трамп.
У документима је наведено и да Бетина Андерсон за сада неће мијењати презиме након удаје.
Како преносе страни медији, Доналд Трамп Млађи и Бетина Андерсон размијенили су брачне завјете на Бахамима.
Церемонија је, према наводима, организована далеко од очију јавности, у присуству најужег круга породице и блиских пријатеља.
Пар се вјерио у децембру прошле године, а вијест о вјеридби објављена је током традиционалне божићне вечере породице Трамп.
Лијепу вијест тада је саопштио амерички предсједник Доналд Трамп, што је изазвало велику пажњу медија.
Прије везе са Бетином Андерсон, Доналд Трамп Млађи био је вјерен са Кимберли Гилфојл, али је њихова веза завршена раскидом због, како су медији наводили, лоших односа.
Прије тога био је у браку са Ванесом Трамп, са којом има петоро дјеце.
Иако ће церемонија бити приватна, интересовање јавности за ово вјенчање је огромно, посебно због познате политичке породице из које Доналд Трамп Млађи долази.
Многи сада са нестрпљењем чекају прве фотографије и детаље са луксузног вјенчања на Бахамима.
