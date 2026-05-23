Logo
Large banner

Оженио се Доналд Трамп Млађи

Аутор:

АТВ
23.05.2026 16:00

Коментари:

0
Доналд Трамп млађи и Бетина Андерсон присуствују UFC 327 у Касеја центру, у суботу, 11. априла 2026. године, у Мајамију.
Фото: Tanjug/AP/Julia Demaree Nikhinson

Син америчког предсједника, Доналд Трамп Млађи, службено се вјенчао на Флориди. Изговорио је званично "да" својој вјереници Бетини Андерсон.

Према писању ТМЗ-а, пар је у четвртак завршио сву потребну правну процедуру у округу Палм Бича на Флориди како би могао да организује вјенчање ван територије Сједињених Америчких Држава.

Кружни ток код Меркатора

Бања Лука

Мирослав Јанковић упозорио на опасан проблем у Бањалуци

Потписана документација за вјенчање ван САД

Сви неопходни папири за склапање брака завршени су пред надлежним службама, а брачну процедуру званично је потврдио адвокат за некретнине Бред Мекфирсон, дугогодишњи сарадник породице Трамп.

У документима је наведено и да Бетина Андерсон за сада неће мијењати презиме након удаје.

Приватна церемонија на Бахамима

Како преносе страни медији, Доналд Трамп Млађи и Бетина Андерсон размијенили су брачне завјете на Бахамима.

Церемонија је, према наводима, организована далеко од очију јавности, у присуству најужег круга породице и блиских пријатеља.

Стопала ноге

Здравље

Зашто ''трнце'' у стопалима не треба игнорисати: Реагујте на вријеме

Вјеридба објављена током божићне вечере

Пар се вјерио у децембру прошле године, а вијест о вјеридби објављена је током традиционалне божићне вечере породице Трамп.

Лијепу вијест тада је саопштио амерички предсједник Доналд Трамп, што је изазвало велику пажњу медија.

Бурна љубавна прошлост Доналда Трампа Млађег

Прије везе са Бетином Андерсон, Доналд Трамп Млађи био је вјерен са Кимберли Гилфојл, али је њихова веза завршена раскидом због, како су медији наводили, лоших односа.

Прије тога био је у браку са Ванесом Трамп, са којом има петоро дјеце.

Анастасија Феризовић

Србија

Нестала дјевојчица Анастасија Феризовић

Вјенчање које привлачи пажњу јавности

Иако ће церемонија бити приватна, интересовање јавности за ово вјенчање је огромно, посебно због познате политичке породице из које Доналд Трамп Млађи долази.

Многи сада са нестрпљењем чекају прве фотографије и детаље са луксузног вјенчања на Бахамима.

(Она.рс)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Доналд Трамп Млађи

вјенчање

Бетина Андерсон

оженио се Трамп Млађи

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

полиција Хрватска

Регион

Бруталан напад на матуранте у Загребу: Једном од њих избијени зуби

1 ч

0
Недељко Ламбета

Друштво

Ламбета открио шта ће бити са старом требињском болницом

1 ч

0
Немања Алемпић, полицајац из Бијељине погинуо у саобраћајној несрећи

Градови и општине

Колеге се срцепарајућим стиховима опростиле од полицајца Немање Алемпића

1 ч

0
Минић у Требињу

Република Српска

Минић након посјете болници Требиње: Обезбиједити све што ова установа треба

2 ч

0

Више из рубрике

Болнички ходник са три празна транспортна болничка кревета.

Свијет

Дјевојчица (6) умрла након операције слијепог цријева: Родитељима речено да врате посљедњи дјечији додатак

2 ч

0
Напад на колеџ у Русији

Свијет

Порастао број жртава у нападу на студентски дом у Старобељску

3 ч

0
Ужас у Румунији: Комшија из пакла претукао супружнике, па на њих пуцао из пушке

Свијет

Ужас у Румунији: Комшија из пакла претукао супружнике, па на њих пуцао из пушке

3 ч

0
Болница

Свијет

Риједак и опасан вирус шири се Њемачком: Готово сви заражени умиру, вакцине нема

4 ч

0

  • Најновије

17

18

Рубио: Остварен одређени напредак у спору између Вашингтона и Ирана

17

15

Тежак судар у БиХ, саобраћај отежан

17

08

Народ прича: Седмочлана породица Бановић из Кнежева с љубављу чува своје стадо и традицију

17

05

Омражене сандале из Југославије ће бити у тренду овог љета

16

59

Самохрани отац из Бањалуке од овчарства школује дјецу и чува огњиште

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner