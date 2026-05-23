Нестала дјевојчица Анастасија Феризовић

23.05.2026 15:43

Анастасија Феризовић дјевојчица нестала код Малог Мокрог Луга
Фото: Приватна архива

Дјевојчица Анастасија Феризовић (12) нестала је синоћ у Београду.

Како сазнаје "Блиц", нестала дјевојчица посљедњи пут је виђена код Малог Мокрог Луга, а њен отац јутрос је пријавио да се његовој кћерки изгубио сваки траг.

Према информацијама добијеним од породице, дјевојчица је синоћ изашла из куће у Учитељском насељу и од тада јој се губи сваки траг.

Посљедњи пут је виђена синоћ између 21 и 22 часа у близини Малог Мокрог Луга.

У тренутку нестанка на себи је имала: свијетлоплаве фармерке (звонцаре), поцијепане на кољенима бијеле "џомбасте“ патике мајицу (боја није прецизирана).

Породица апелује да свако ко има информације о несталој дјевојчици одмах обавијести полицију на број 192.

