Хитно упозорење: У ове дијелове невријеме стиже још вечерас

Аутор:

АТВ
22.05.2026 21:01

Фото: Pexel/ Anton Kudryashov

Невријеме са кишом и грмљавином вечерас ће захватити западне, јужне и источне дијелове Србије, али нестабилно вријеме неће потрајати јер нас већ од понедјељка очекује постепени пораст температуре и љетно отопљење.

Републички хидрометеоролошки завод Србије издао је упозорење за више дијелова Србије због кише, пљускова и грмљавине. Ипак, метеоролози најављују да већ од наредне седмице стиже осјетно топлије вријеме и температуре до 30 степени.

Вечерас киша и пљускови у више крајева Србије

Према најновијој прогнози РХМЗ-а, током вечери ће на сјеверу Србије бити мало до умјерено облачно и углавном суво, док се у осталим крајевима очекује промјењиво облачно вријеме са кишом и локалним пљусковима уз могућу грмљавину.

Краткотрајна киша могућа је и на ширем подручју Београда, посебно у јужним дијеловима града.

РХМЗ издао упозорење за више региона

На метео-аларму РХМЗ-а на снази је жуто упозорење за већи дио земље због кише и грмљавине.

Упозорења су издата за Западну Србију, Шумадију, Поморавље, Источну, Југоисточну и Југозападну Србију, као и за Косово и Метохију.

Са друге стране, Бачка, Банат, Срем и Београд тренутно су у зеленој зони, без временских упозорења.

У суботу нестабилно, посебно на истоку и југоистоку

У суботу, 23. маја, на сјеверу земље биће претежно сунчано, док ће у осталим крајевима бити промјењиво облачно са повременом кишом и локалним пљусковима са грмљавином.

Метеоролози упозоравају да послије подне на истоку и југоистоку Србије пљускови локално могу бити израженији.

Дуваће слаб и умјерен северни и сјеверозападни вјетар, док ће у планинским предјелима и на сјеверу Војводине повремено бити и јак.

Јутарња температура кретаће се од 10 до 16 степени, а највиша дневна од 22 до 27 степени.

Стиже право љетно вријеме

До краја маја очекује се претежно сунчано и топло вријеме, док ће киша и пљускови бити рјеђа појава.

Дневна температура ће до сриједе, 27. маја, бити у постепеном порасту, а у појединим мјестима очекује се и око 30 степени.

Према табели РХМЗ-а, најтоплији градови наредних дана биће Палић и Нови Сад са температурама до 28 степени, док ће најхладније бити на Копаонику, гдје се очекује максимално око 14 степени, преноси "Мондо".

