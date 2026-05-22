Хитно упозорење: У ове дијелове невријеме стиже још вечерас

Невријеме са кишом и грмљавином вечерас ће захватити западне, јужне и источне дијелове Србије, али нестабилно вријеме неће потрајати јер нас већ од понедјељка очекује постепени пораст температуре и љетно отопљење.
Републички хидрометеоролошки завод Србије издао је упозорење за више дијелова Србије због кише, пљускова и грмљавине. Ипак, метеоролози најављују да већ од наредне седмице стиже осјетно топлије вријеме и температуре до 30 степени.
Према најновијој прогнози РХМЗ-а, током вечери ће на сјеверу Србије бити мало до умјерено облачно и углавном суво, док се у осталим крајевима очекује промјењиво облачно вријеме са кишом и локалним пљусковима уз могућу грмљавину.
Краткотрајна киша могућа је и на ширем подручју Београда, посебно у јужним дијеловима града.
На метео-аларму РХМЗ-а на снази је жуто упозорење за већи дио земље због кише и грмљавине.
Упозорења су издата за Западну Србију, Шумадију, Поморавље, Источну, Југоисточну и Југозападну Србију, као и за Косово и Метохију.
Са друге стране, Бачка, Банат, Срем и Београд тренутно су у зеленој зони, без временских упозорења.
У суботу, 23. маја, на сјеверу земље биће претежно сунчано, док ће у осталим крајевима бити промјењиво облачно са повременом кишом и локалним пљусковима са грмљавином.
Метеоролози упозоравају да послије подне на истоку и југоистоку Србије пљускови локално могу бити израженији.
Дуваће слаб и умјерен северни и сјеверозападни вјетар, док ће у планинским предјелима и на сјеверу Војводине повремено бити и јак.
Јутарња температура кретаће се од 10 до 16 степени, а највиша дневна од 22 до 27 степени.
До краја маја очекује се претежно сунчано и топло вријеме, док ће киша и пљускови бити рјеђа појава.
Дневна температура ће до сриједе, 27. маја, бити у постепеном порасту, а у појединим мјестима очекује се и око 30 степени.
Према табели РХМЗ-а, најтоплији градови наредних дана биће Палић и Нови Сад са температурама до 28 степени, док ће најхладније бити на Копаонику, гдје се очекује максимално око 14 степени, преноси "Мондо".
