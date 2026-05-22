Објављене шокантне фотографије забетонираног тијела Нешовића

22.05.2026 17:46

У бурету пронађено тијело Александра Нешовића Баје
Тијело убијеног Александра Нешовића пронађено је јуче у Јарковцу код Инђије забетонирано у буре.

Супруга Александра Нешовића је рекла да је, у ноћи када је нестао, на себи носио веш једне познате марке.

Према истим сазнањима, на тијелу које је јуче пронађено у бурету, пронађене су боксерице истог тог бренда, што је унијето у службену документацију и предмет је даљих провјера и вјештачења.

Тијело је послато на обдукцију, али како су медији писали, сумње да је ријеч заправо о тијелу Нешовића потврђује детаљ да је на пронађеном тијелу исти доњи веш какав је Нешовићева супруга описала да је имао те ноћи када је нестао.

Портал "Информер" објавио је шокантне фотографије Нешовићевог тијела забетонираног у буре које је ископано код Инђије.

Фотографије нећемо пренијети на нашем порталу јер садрже изузетно узнемирујуће призоре.

Убијен у ресторану

Подсјећамо, Александар Нешовић Баја је убијен 12. маја у ресторану на Сењаку.

Његов нестанак пријавила је супруга дан касније од када је трајала потрага.

