У Зворнику почео Опен деј: Младе наде на ''нишану'' Црвене звезде

Аутор:АТВ
Коментари:0
На Градском стадиону у Зворнику, од 22. до 24. маја одржава се камп "Опен деј" за дјечаке рођене у периоду од 2012. до 2018. године.
Овај спортски догађај организује београдски великан ФК Црвена звезда, а покровитељ је градоначелник Зворника Бојан Ивановић.
Под слоганом "Оствари своје снове", тренери из Звездине школе фудбала водиће четири тренинга током поменута три дана, пружајући младим фудбалерима прилику да покажу таленат и унаприједе своје вјештине.
Учешће у кампу отворено је за дјечаке из Зворника, али и цијелог региона.
С обзиром на то да су Звездин дрес кроз историју носили бројни фудбалери са простора Републике Српске, организатори вјерују да ће управо овај камп бити прилика да се препознају неки нови таленти који ће направити прве кораке ка остварењу великих фудбалских снова.
