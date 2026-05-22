Џеко предводи Змајеве: Барбарез саопштио списак за Мундијал

Џеко предводи списак Босне и Херцеговине од 26 играча за Свјетско првенство
Селектор Босне и Херцеговине Сергеј Барбарез саопштио је списак од 26 играча које ће овог љета водити у Сјеверну Америку на ФИФА Свјетско првенство.
Фудбалер Сампдорије Денис Хаџикадунић нашао се на списку упркос проблемима са физичком спремом и неизвјесности око његовог наступа. Ермин Махмић је овог мјесеца званично добио дозволу за промјену држављанства из аустријског у босанскохерцеговачко и такође је уврштен у тим.
Квалификациона кампања била је веома драматична, а репрезентација БиХ успјела је да елиминише и Велс и Италију.
„Био сам веома миран током извођења пенала против Италије“, присјетио се Барбарез. „Знао сам да ћемо проћи даље. Били смо у сличној ситуацији пет дана раније и вјеровао сам играчима.“
То повјерење се исплатило.
„Овај тим је показао карактер и понос што представља нашу земљу – то ми је био главни циљ“, рекао је он.
Босна и Херцеговина ће играти тек на другом Свјетском првенству у својој историји. Надају се да ће остварити бољи резултат него 2014. године, када су такмичење завршили већ у групној фази.
Изостављање Арјана Малића из Штурма из Граца и Јусуфа Газибеговића из Келна представљало је изненађење, посебно због проблема које репрезентација има на позицијама бекова. На списку се ипак нашао Есмир Бајрактаревић из ПСВ-а, након сјајних партија у баражу.
Четрдесетогодишњи Един Џеко и даље држи рекорд по броју наступа и погодака за репрезентацију БиХ. Могао би се придружити Кристијану Роналду и Луки Модрићу као један од ријетких играча у пољу који су играли на Свјетском првенству у петој деценији живота. Од екипе која је наступила 2014. године, уз њега је остао још само Сеад Колашинац.
У репрезентацији се налазе играчи из клубова широм Европе.
Комплетан списак репрезентације Босне и Херцеговине за Свјетско првенство 2026:
Голмани:
Никола Васиљ (Сент Паули), Мартин Зломислић (Ријека), Осман Хаџикић (Славен Белупо)
Одбрана:
Сеад Колашинац (Аталанта), Амар Дедић (Бенфика), Нихад Мујакић (Газијантеп), Никола Катић (Шалке 04), Тарик Мухаремовић (Сасуоло), Стјепан Радељић (Ријека), Денис Хаџикадунић (Сампдорија), Нидал Челик (Ланс)
Везни ред:
Амир Хаџиахметовић (Хал Сити), Иван Шуњић (Пафос), Иван Башић (Астана), Џенис Бурнић (Карлсруе), Ермин Махмић (Слован Либерец), Бењамин Тахировић (Брондби), Амар Мемић (Викторија Плзен), Армин Гиговић (Јанг Бојс), Керим Алајбеговић (РБ Салцбург), Есмир Бајрактаревић (ПСВ Ајндховен)
Напад:
Ермедин Демировић (Штутгарт), Јово Лукић (Университатеа Клуж), Самед Баждар (Јагјелонија Бјалисток), Харис Табаковић (Борусиа Менхенгладбах), Един Џеко (Шалке 04), преноси Екстра тајм
