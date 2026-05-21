Лоше вијести за Нејмара: Пропушта предстојеће мечеве

21.05.2026 17:20

Нејмар болује од болова након што је опасан током фудбалске утакмице Бразилског првенства против Коритибе у Сао Паулу, недјеља, 17. маја 2026.
Бразилски фудбалер Нејмар доживио је повреду листа због које ће пропустити предстојеће мечеве Сантоса.

Очекује се, ипак, да буде спреман за наступ на Мундијалу.

Сантос је потврдио да је Нејмар претрпео мању повреду листа.

Повреда је дијагностикована послије пораза од Коритибе код куће (0:3).

Нејмар је добио терапију у клупском центру и биће под будним оком љекара бразилског савеза.

Посљедња утакмица бившег играча Барселоне и Пари Сен Жермена за Бразил била је у октобру 2023. године.

"Кариоке" су на Свјетском првенству у групи са Мароком, Хаитијем и Шкотском.

