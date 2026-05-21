Лоше вијести за Нејмара: Пропушта предстојеће мечеве

Аутор:АТВ
Коментари:0
Бразилски фудбалер Нејмар доживио је повреду листа због које ће пропустити предстојеће мечеве Сантоса.
Очекује се, ипак, да буде спреман за наступ на Мундијалу.
Сантос је потврдио да је Нејмар претрпео мању повреду листа.
Повреда је дијагностикована послије пораза од Коритибе код куће (0:3).
Нејмар је добио терапију у клупском центру и биће под будним оком љекара бразилског савеза.
Ауто-мото
Када је право вријеме за велики сервис на аутомобилу
Посљедња утакмица бившег играча Барселоне и Пари Сен Жермена за Бразил била је у октобру 2023. године.
"Кариоке" су на Свјетском првенству у групи са Мароком, Хаитијем и Шкотском.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
18
50
18
45
18
30
18
29
18
15
Тренутно на програму