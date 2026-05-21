Какав гол на бх. терену: Голман погодио из свог шеснаестерца

Аутор:

АТВ
21.05.2026 13:29

Коментари:

0
Фото: Printscreen/Facebook, ATV

Бивши голман Челика и Ступчанице, а сада Горажда Нејир Ћулов постигао је фантастичан погодак из свог шеснаестерца у мечу Друге лиге Федерације БиХ – Центар.

Горажде је на свом терену савладало Унис са 3:0, а Нејир Ћулов је постигао погодак у 60. минуту меча и то из свог шеснаестерца.

Нејир Ћулов је дегажирао лопту из свог шеснаестерца, а она је прелетјела све играче и пала испред голмана гостију Ибре Хоџића, а након тога је прескочила и њега и завршила у мрежи Униса за велико одушевљење домаћих навијача.

Ово је без дилеме погодак за ТВ шпице и још дуго ће се приказивати не само у БиХ него и у региону без дилеме, пише Меридиан Спорт.

Након 27. кола Горажде је 5. на табели са 43 бода, док је Унис на степеници више и има један бод више.

